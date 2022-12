E-Fahrzeugmarkt Volkswagen weitet Zusammenarbeit mit Umicore auf Kanada aus

Volkswagen hat ein Lieferabkommen nach Kanada mit dem belgischen Konzern Umicore geschlossen. Der Automobilkonzern plant sein Geschäft in Nordamerika auszubauen.

Hamburg Für seine Batteriepläne in Kanada weitet Volkswagen die Zusammenarbeit mit dem Partner Umicore aus. Mit dem belgischen Materialtechnologie-Konzern sei ein strategisches Lieferabkommen über Kathodenmaterial für die künftige Zellfertigung der Batterietochter PowerCo in Nordamerika geschlossen worden, teilten die Wolfsburger am Donnerstag mit. Parallel startet der Konzern die Suche nach einem Standort für eine erste Batteriezellfabrik außerhalb Europas.

Kanada sei dabei „eine logische Option“, erklärte Konzernchef Oliver Blume. „Das Land bietet hohe Nachhaltigkeitsstandards und ideale wirtschaftliche Bedingungen, die kanadische Regierung hat sich bereits als starker und zuverlässiger Partner erwiesen.“

Dies sei erst der Anfang, sagte Blume weiter. Der E-Fahrzeugmarkt in Nordamerika befinde sich an einem Wendepunkt. Volkswagen sei fest entschlossen, in der gesamten Region zu investieren, um diese historische Chance zu nutzen. Die Standortsuche ist vor dem Hintergrund interessant, dass die USA mit dem sogenannten Inflation Reduction Act und anderen Maßnahmen zur Industriepolitik Anreize für Investitionen im eigenen Land geschaffen haben. Mit Kanada hatte Volkswagen am Rande des Kanada-Besuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz im August bereits eine Absichtserklärung über Rohstoffe unterzeichnet. Diese wurde nun durch eine Zusatzvereinbarung für die Bestimmung geeigneter Standorte für eine Zellfabrik in Kanada erweitert.

Mit Umicore hatten die Niedersachsen im September den Aufbau von Produktionskapazitäten für Batteriematerial für E-Autos verabredet. Das Gemeinschaftsunternehmen soll die Batteriezellen der VW-Tochter PowerCo in Europa mit Schlüsselmaterialien versorgen.