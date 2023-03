E-Mobilität 80 statt 70 Prozent: Volkswagen will Elektro-Anteil bis 2030 steigern

Der VW-Konzern will in Europa noch schneller als geplant auf Elektromobilität umstellen.

Der gesamte VW-Konzern hatte im abgelaufenen Jahr mit 572.100 reinelektrischen Fahrzeugen etwa ein Viertel mehr E-Autos ausgeliefert als noch 2021. (Foto: imago/photothek) VW

Düsseldorf Die Marke Volkswagen geht davon aus, in Europa schneller als bislang geplant mehr Elektroautos zu verkaufen. 2030 werden „voraussichtlich 80 Prozent aller in Europa ausgelieferten Fahrzeuge“ vollelektrisch sein, sagte VW-Markenchef Thomas Schäfer dem Handelsblatt. Vor zwei Jahren hatte VW noch das Ziel von 70 Prozent ausgegeben.

Volkswagen will ab 2033 keine neuen Verbrenner mehr in Europa verkaufen. Der gesamte VW-Konzern hatte im abgelaufenen Jahr mit 572.100 rein elektrischen Fahrzeugen etwa ein Viertel mehr E-Autos ausgeliefert als noch 2021. Weltweit lieferte die Hauptmarke des Konzerns im vergangenen Jahr 330.000 vollelektrische Fahrzeuge aus, was gut sieben Prozent des gesamten Absatzes entsprach. In Europa waren es einem Bericht der „Automobilwoche“ zufolge etwas mehr als zehn Prozent.

Eigentlich will die Europäische Union ab 2035 den Verkauf neuer Diesel- und Benzinautos verbieten. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte vergangene Woche jedoch die deutsche Zustimmung zum Verbrenner-Aus in der EU infrage gestellt.

Wissing bekräftigte die Forderung, die EU-Kommission müsse einen Vorschlag unterbreiten, wie klimaneutrale synthetische Kraftstoffe nach 2035 in Verbrennungsmotoren eingesetzt werden können. Neben Deutschland wollten zuletzt auch Länder wie Italien, Polen und Bulgarien den Plänen so nicht zustimmen.

