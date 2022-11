Gerade bei E-Mobilität und Digitalisierung entwickle der Markt sich extrem schnell. VW investiert deshalb weiter in China, um nicht den Anschluss zu verlieren – trotz Kritik an der Abhängigkeit.

Mitarbeiter im Volkswagen-Werk in Changchun bauen einen Audi A6 zusammen. Der Volkswagen-Konzern will künftig mehr in China für China entwickeln. (Foto: imago images/Xinhua) VW-Produktion in China

Peking, Düsseldorf Allen Diskussionen über eine zu große Abhängigkeit von China zum Trotz will Volkswagen weiter in den Markt investieren. Das sagte der neue VW-China-Vorstand Ralf Brandstätter in seinem ersten Interview. „Wenn wir in der Region jetzt nicht mehr investieren, spielen wir auf diesem wichtigen Markt in drei Jahren keine Rolle mehr“, betont er gegenüber dem Handelsblatt. Nur wer sich an die hohe Geschwindigkeit im Markt anpasse und flexibler werde, habe dort langfristig eine Perspektive.

Der Konzern kämpft auf seinem wichtigsten Absatzmarkt zunehmend mit Problemen. Jahrzehntelang war VW unangefochtener Marktführer in China, verkaufte 40 Prozent seiner Fahrzeuge dort. Doch seit 2019 ist die Zahl der Auslieferungen in China rückläufig. Im schnell wachsenden Elektroauto-Segment waren die Wolfsburger bislang nur schwach vertreten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen