Eberspächer Abgastechnik-Spezialist hofft auf finalen Verbrenner-Boom

Stuttgart Der mit Abgasanlagen groß gewordene Autozulieferer Eberspächer zählt zu den Unternehmen, die sich mit der Elektromobilität schwertun. Bis einschließlich 2025 haben die Banken das Unternehmen mit klaren Vorgaben finanziert. „Wir müssen bis dahin sechs Prozent operative Rendite schaffen und unsere Rentabilität deutlich verbessern“, sagte Eberspächer-Chef Martin Peters am Mittwoch.

In diesem Jahr werde ein Schritt in diese Richtung gelingen. Im vergangenen Jahr war das Esslinger Familienunternehmen allerdings noch weit von dem Renditeziel entfernt.

Eberspächer wuchs im Nettoumsatz zwar um 20 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro, dennoch rutschten die Esslinger 2022 tief in die roten Zahlen. Unterm Strich stand ein Minus von 94 Millionen Euro nach einem Plus von 21 Millionen Euro im Vorjahr.

Der Grund liege in den Anlaufschwierigkeiten bei neuen US-Werken, sagte Peters. Die Situation sei sehr schwierig. Durch Lieferengpässe auch im Zuge des Ukrainekriegs habe der Anlauf immer wieder unterbrochen werden müssen, sagte Peters. Auch gab es Qualitätsprobleme vor Ort, die man unterschätzt habe. Unter anderem habe Belegschaft aus Deutschland eingeflogen werden müssen, um die Produktion in Gang zu bringen. Diese Werke seien aber inzwischen in ruhigerem Fahrwasser.

Das Besondere an Eberspächer ist, dass der Bruttoumsatz bei 6,4 Milliarden Euro liegt. Die Differenz zum Nettoumsatz sind durchlaufende Kosten für Edelmetalle, die automatisch von den Kunden übernommen werden.

Eberspächer: Überraschend hohe Nachfrage nach Auspufftechnologie

Etwas Luft verschafft Eberspächer die hohe Nachfrage nach Abgasanlagen. Auch dass deutsche Autohersteller wegen des Chipengpasses die Halbleiter bevorzugt in große Fahrzeuge einbauten, half dem Zulieferer. Denn Abgasanlagen von Luxusautos sind immer aufwendiger als bei kleineren Fahrzeugen.

„Abgastechnik ist weltweit kein Auslaufmodell und wird in den USA und China oder Ländern wie Thailand oder Malaysia noch länger gebraucht als in Europa“, sagte Peters. Eberspächer wolle seine Präsenz in den Märkten ausbauen, in denen der Verbrenner länger eine Rolle spiele. In Europa sei die Nachfrage ebenfalls hoch – allerdings sei das eher ein Nachlauf der Lieferschwierigkeiten des vergangenen Jahres.

Abgastechnik ist weltweit kein Auslaufmodell und wird in den USA und China oder Ländern wie Thailand oder Malaysia noch länger gebraucht als in Europa. Martin Peters, Vorsitzender der Geschäftsführung von Eberspächer

Die Kunden schätzten Eberspächer gerade in der schwierigen Transformation als Partner, der verlässlich Abgastechnologie liefere. Auch Peters ist klar, dass in der elektrischen Zukunft des Automobils immer weniger Abgasanlagen gebraucht werden. Er spricht von einer Sunset-Technologie. Aber je länger sich der Sonnenuntergang hinzieht, desto lukrativer für Eberspächer.

Da nicht mehr groß in die Entwicklung investiert werden muss, steigen zumindest die Margen. Peters kündigte zudem Preiserhöhungen über dem Inflationsausgleich jenseits von sieben Prozent an.

Banken verlangen hohe Zinsen von Autozulieferern

Noch sind 52 Prozent des Umsatzes von Eberspächer vom Verbrennungsmotor abhängig. Das birgt Risiken bei der Finanzierung. Auch auf Druck der Banken wurde das Geschäft unter dem Namen Purem abgespalten.

Mehr zu Autozulieferern

Die Banken, angeführt von der Landesbank Baden-Württemberg, hatten im Juli 2022 die Kreditlinien des Unternehmens auf rund 800 Millionen Euro erweitert und die Laufzeit bis Mitte 2025 verlängert – unter der Vorgabe, dass sich das Auspuffgeschäft danach selbst finanziert. BCG-Restrukturierungsexperte Uwe Johnen wurde im Juli als Chief Transformation Officer in den Vorstand berufen, um das Vorhaben voranzutreiben.

Ab 2025 wird es allerdings zum Schwur kommen. Denn Banken geben nur noch ungern Geld an Unternehmen, die Verbrennertechnologie herstellen. Schon im vergangenen Jahr hat sich die Zinslast der Esslinger auf 47 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Zinsen für Kredite dürften für Purem dann unerschwinglich sein.

„Wir werden wohl keine traditionelle Bankenfinanzierung mehr haben“, sagte Peters. Man schaue sich für diesen Bereich nach Investoren aus den Märkten um, auf denen Fahrzeuge mit Verbrennermotor noch länger nachgefragt werden. Peters zeigte sich in der Konsolidierung der Industrie offen auch für Partner.

Fortschritte in der Klimatechnik

Fortschritte erzielt Eberspächer bei seinen Technologien, die auch in der Elektromobilität gebraucht werden. Die Klimatechnik legte um 20 Prozent auf 721 Millionen Euro Umsatz zu. Größter Treiber waren Fahrzeugheizungen. Inzwischen stellt Eberspächer auch Steuerungen für Hochvoltheizungen und Batteriemanagementsysteme her.

Allerdings trifft Eberspächer bei den Komponenten für Elektroautos auf massive Konkurrenz. Thermotechnik ist das Spezialgebiet von Mahle, das in diesem Bereich fünfmal größer ist als Eberspächer. Und auch die Branchengrößen Bosch, ZF, Schaeffler und Vitesco haben die Bedeutung der Thermotechnik für sich entdeckt und kommen mit ihren Systemen 2024 auf den Markt.

Bei Eberspächer waren im vergangenen Jahr 48 Prozent des Nettoumsatzes unabhängig vom reinen Verbrennermotor. Bis 2025 soll dieser Anteil laut Peters leicht auf 50 Prozent steigen. „Die Aufträge sind so, wie sie sind.“ Die Zahl von knapp über 10.000 Beschäftigten will Eberspächer stabil halten.

Mehr: So will Mahle noch den Sprung in die Elektromobilität schaffen

Erstpublikation: 24.05.2023, 17:50 Uhr.