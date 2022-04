Ehemaliger Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel neuer Aufsichtsratschef bei Thyssen-Krupp Steel Europe

Der 62-Jährige wurde als Vertreter der Anteilseigner in das Kontrollgremium des Stahlherstellers berufen und auf der konstituierenden Sitzung zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Düsseldorf Der frühere SPD-Chef und ehemalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel ist neuer Aufsichtsratschef der Stahltochter von Thyssen-Krupp. Der 62-Jährige sei als Vertreter der Anteilseigner in das Kontrollgremium von Thyssen-Krupp Steel Europe berufen und auf der konstituierenden Sitzung zum neuen Vorsitzenden gewählt worden, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Neu im Aufsichtsrat ist auch die ehemalige Personalchefin von Tui, Elke Eller.

„In den kommenden Monaten und Jahren stehen wegweisende Entscheidungen mit wirtschaftlicher, industriepolitischer und umweltbezogener Relevanz an“, sagte Gabriel. Nirgendwo könne man exemplarisch so überzeugend zeigen wie beim Stahl, dass wirtschaftlicher Erfolg und Nachhaltigkeit in der Klimapolitik in Deutschland zusammengebracht werden.

Die Zukunft der Stahltochter mit ihren rund 27.000 Beschäftigten ist ungewiss. Thyssen-Krupp-Chefin Martina Merz hatte kürzlich die geplante Verselbstständigung wegen der unsicheren Lage im Zuge des Kriegs in der Ukraine auf Eis gelegt. Die Arbeitnehmervertreter und die IG Metall fordern vom Management Klarheit, wie es weitergehen soll. Die Stahlindustrie steht mit der Umstellung auf eine klimafreundliche Produktion vor dem größten Umbau ihrer Geschichte. Die Finanzierung des Milliardenprojekts ist aber völlig offen. „Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass die Strategie der eigenständigen Aufstellung des Stahlgeschäfts gute Zukunftsperspektiven eröffnet – auch wenn die konkrete Form der Umsetzung aufgrund der geopolitischen Lage für den Moment offenbleiben muss“, sagte Merz. Für die Integrität dieses Prozesses sollten unabhängige Mitglieder in den Aufsichtsrat berufen werden, die das Vertrauen beider Seiten des Gremiums besitzen. „Mit Sigmar Gabriel haben wir eine sehr kompetente und erfahrene Persönlichkeit für den Aufsichtsrat der Thyssen-Krupp Steel Europe AG gewinnen können.“ Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Mehr: Stahlstandort Deutschland in Gefahr: Wie der Krieg die Sanierung von Thyssen-Krupp gefährdet