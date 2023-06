Elektroauto-Batterien Volkswagen sichert sich Batterierohstoff aus brasilianischen Minen

Neben VW unterstützen Stellantis und Glencore den Kauf der Minen durch das Finanzunternehmen ACG. Insgesamt will ACG eine Milliarde Dollar investieren, VW beteiligt sich mit 100 Millionen Dollar.

Die Autobauer Volkswagen unterstützt den Kauf von zwei Minen für Batterierohstoffe in Brasilien. (Foto: Bloomberg) Volkswagen AG

London Die Autobauer Volkswagen und Stellantis sowie der Bergbaukonzern Glencore unterstützen den Kauf von zwei Minen für Batterierohstoffe in Brasilien durch das Finanzunternehmen ACG. Das teilte die in London gelistete Börsenhülle (Special Purpose Acquisition Company, SPAC) am Montag mit.

ACG will für eine Milliarde Dollar eine Nickelsulfid- und eine Kupfer-Mine kaufen. Die Volkswagen-Tochter PowerCo werde eine Vorauszahlung von 100 Millionen US-Dollar für Nickelsulfid leisten, ebenso hohe Summen steuern jeweils Stellantis, Glencore und ein Bergbau-Investmentfonds bei. Die übrigen Mittel sollen am Kapitalmarkt beschafft werden.

Volkswagen und Stellantis decken sich so mit Rohstoffen für Elektroauto-Batterien ein. In der PowerCo hat Volkswagen sein Batteriegeschäft gebündelt, das den Bau von Batteriezellwerken, die Sicherung der dafür nötigen Rohstoffe und das Recycling von Akkus umfasst. Nickelkonzentrat werde in Anlagen von Glencore in Westeuropa und Nordamerika weiter verarbeitet, teilte ACG mit.

Im Laufe des Prozesses werde ACG zu ACG Electric Metals und gebe neue Aktien aus, sagte ACG-Chef Artem Volynets. Glencore, Stellantis und der Fonds La Mancha werden zu 51 Prozent Eigentümer, 49 Prozent verbleiben in Streubesitz. Zuvor war der Verkauf der beiden Minen an das südafrikanische Unternehmen Sibanye-Stillwater gescheitert. Sibanye-Stillwater war im Januar von dem Vertrag mit Verweis auf eine geotechnische Instabilität der Nickel-Mine zurückgetreten. Der Verkäufer wies das als falsch zurück und verklagte den Käufer auf 1,2 Milliarden Dollar. ACG erklärte, volles Vertrauen in die ausbaufähigen Minen zu haben. Mehr: VW-Chef Blume plant „größten Umbau seit Jahrzehnten“