 Elektroauto: Mercedes und BWW wollen sparsame Stromer entwickeln

Die Premiumhersteller drücken den Stromverbrauch von Limousinen wie CLA und „Neue Klasse“ perspektivisch auf unter 13 Kilowattstunden. Doch intern steigt die Nervosität.

Noch vor 2030 soll der Elektroanteil der Münchener auf 50 Prozent steigen. (Foto: Reuters) Konzept der „Neuen Klasse“ von BMW auf der IAA

Stuttgart, München Nichts bleibt, wie es mal war. Mercedes-Benz überholt den Antriebsstrang seiner Elektroautos von „A bis Z“, kündigte Vorstandschef Ola Källenius an. Vom Motor über das Getriebe bis zur Leistungselektronik, Batteriezellchemie und der Wärmepumpe entwickeln die Schwaben alles neu. Damit will Källenius einen Effizienzschub erwirken und das sparsamste vollelektrische Serienauto der Welt auf die Straße bringen.

Was das heißt, präsentierte der schwedisch-deutsche Manager am Sonntag im Vorfeld der Branchenmesse IAA Mobility in München mit dem „Concept CLA“. Das Fahrzeug mit Glasdach und XXL-Display ist bereits sehr nahe dran an jener Limousine, die Kunden ab 2025 kaufen können. Und Källenius verspricht nicht weniger als so etwas wie das „Ein-Liter-Auto“ des Elektrozeitalters.

