Elektroauto-Pionier Dieser Mann war einer der wichtigsten Köpfe bei Tesla – nun verlässt er das Musk-Unternehmen

Tesla kämpft damit, seinen Autopiloten für den Stadtverkehr fitzumachen. Der Abgang des zuständigen Managers wirft den Autohersteller nun zurück.

Der 35-Jährige war seit 2017 bei Tesla und unter anderem dafür zuständig, dass der hauseigene Autopilot seine Umgebung erkennen kann. (Foto: San Francisco Chronicle via Gett) Andrej Karpathy

New York Elon Musk steht in der US-Presse aktuell täglich im Feuer, vor allem aufgrund des Dramas um die erst angekündigte und dann wieder abgeblasene Twitter-Übernahme. Dabei hat der Chef des Elektroautobauers Tesla eigentlich drängendere Probleme.

In der Nacht zum Donnerstag kündigte mit Andrej Karpathy einer der wichtigsten Experten hinter Teslas Fahrassistenz-System an, das Unternehmen zu verlassen. Für Musk ist das keine gute Nachricht: Der Milliardär verspricht seit Jahren den vollen Start des hauseigenen Autopiloten „in diesem Jahr“ – was neben anderen Ankündigungen die hohe Bewertung von Tesla rechtfertigen soll. Karpathys Abgang lässt daran erneut zweifeln.

Er wolle wieder mehr Zeit mit technischer Arbeit rund um die Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) verbringen, erklärte Karpathy. Der 35-Jährige war seit 2017 bei Tesla und unter anderem dafür zuständig, dass der hauseigene Autopilot seine Umgebung erkennen kann. Das System funktioniert bis heute nur unzuverlässig.