Elektroauto So will die Kleinwagenmarke XEV in Europa expandieren

Turin Luciano Fresia bleibt vor dem türkisen Kleinwagen stehen, zückt sein Smartphone. Der Yoyo, wie der italienische Zweisitzer heißt, lässt sich komplett per App bedienen: Öffnen, Schließen, Fenster, Klimaanlage. „Auch die Batteriedetails lassen sich per Handy auslesen“, sagt Fresia, der bei XEV arbeitet – einem erst sechs Jahre jungen Autobauer, der den europäischen Markt aufrollen will.

Der Yoyo ist als Leichtelektromobil eingestuft und darf schon ab 16 Jahren gefahren werden. Der Chinese Lou Tik gründete das Unternehmen 2017 in Turin, wo die Autos auch designt werden, 2018 entstand der erste Prototyp. Produziert wird in Schanghai, vor zwei Jahren wurden die ersten Modelle in Europa verkauft – mitten in der Pandemie, als andere Autobauer ihre Fließbänder stoppen mussten.

Das italienische Minimobil ist für die Stadt konzipiert, kann maximal 85 Stundenkilometer fahren, hat eine Reichweite von 150 Kilometern. 7000 Fahrzeuge hat XEV im vergangenen Jahr gebaut, bald soll die Serienproduktion in China anlaufen. „In diesem Jahr wollen wir in Europa mehr als 10.000 schaffen“, sagt Fresia. Große Teile der Karosserie und Teile des Innenraums sollen künftig im 3D-Drucker entstehen und sich für den Kunden personalisieren lassen.

Laden lässt sich das kleine Elektromobil per normalem Schukostecker oder einem Typ-2-Kabel. Doch selbst dann dauert es bestenfalls vier Stunden, bis die Batterie wieder voll ist. Der Vorteil von XEV: Die drei Batteriemodule lassen sich auch einzeln entnehmen. Dafür wird eine Heckklappe unterhalb des Motors geöffnet, dann lassen sich die Batterien herausziehen und mit voll geladenen Modulen ersetzen. Laut Hersteller dauert das nur wenige Minuten. Mit 24 Kilo pro Modul sind die Batterieteile allerdings relativ schwer.

Mit dem leichten Batteriewechsel grenzt sich der Yoyo aber von Konkurrenten seiner Klasse wie dem Fiat Topolino ab. Denn den kompletten Austausch der Batteriemodule findet man sonst nur bei elektrischen Rollern oder E-Bikes. Unter den Autoherstellern bietet allein der chinesische Premiumhersteller Nio austauschbare Batterien in Deutschland an. Insbesondere in China ist der Batteriewechsel – gerade bei Taxis – schon verbreiteter.

Schub durchs Carsharing in Italien und Deutschland

Zuletzt tourte das XEV-Team über Europas Automessen, war unter anderem in Paris und Brüssel. Noch wichtiger war aber der Deal mit dem italienischen Energieversorger Eni: Innerhalb der nächsten zwei Jahre werden in Enis Carsharing-Angebot Enjoy mehr als 2000 Fahrzeuge von XEV eingeflottet. In Turin, Mailand und anderen Großstädten kann der Yoyo schon gemietet werden, weitere Städte sollen folgen.

An ausgewählten Tankstellen stehen bereits die Ersatzbatterien bereit – erst nur für die Sharingnutzer, bald aber auch für Käufer. Noch muss ein Mensch beim Wechsel helfen, künftig soll das komplett ein fahrender Roboter übernehmen, den sie derzeit in der Turiner Technologieschmiede Teoresi entwickeln. Auch in Berlin und Hamburg werden bald die ersten Yoyos fahren: Der Carsharing-Anbieter Wheego hat 200 der Mini-Autos geordert.

Das Cockpit wirkt schnörkellos, spartanisch, nur ein kleines Display sitzt über den Lüftungsschlitzen der Mittelkonsole. Mit ABS, Scheibenbremsen, LED-Scheinwerfern und USB-Anschlüssen bietet das Mini-Auto aber eine solide Ausstattung für die Größe. Besonders stolz ist Fresia darauf, dass der Yoyo als einziges Fahrzeug seiner Klasse den Crashtest bei 40 Stundenkilometern überstanden hat – auch, weil in der Außenhülle und im Dach Stahl verbaut ist.

„Der Yoyo sieht nett aus, ist aber jeder Vespa in Agilität und Emotion unterlegen“, meint Ferdinand Dudenhöffer, Direktor des Center Automotive Research aus Duisburg. Renault habe mit dem Twizy ein ähnliches Konzept verfolgt – „der Erfolg war überschaubar“.

Deutschland-Start in wenigen Monaten

Ab 16.900 Euro bietet XEV die neueste Yoyo-Version an – der italienische Staat bezuschusst das E-Auto derzeit mit 3000 Euro. In Deutschland startet der Verkauf in den kommenden Monaten, XEV plant, dort auch ein Verkaufs- und Servicenetz aufzubauen. In Deutschland ist die Fahrzeugklasse (L7e) bislang aber nicht förderfähig.

„Diese Autochen wie Microlino aus der Schweiz oder Yoyo werden bei Autokäufern eher in eine Nische stoßen“, glaubt Dudenhöffer. Carsharing allein reiche nicht für einen durchschlagenden Erfolg. „In Deutschland gibt es rund 35.000 Carsharing-Autos bei 49 Millionen Pkw auf unseren Straßen.“

XEV will weiter wachsen, nicht nur in Europa, sondern auch in Asien und Südamerika. Mehr als 300 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen derzeit, davon 50 in Europa. Der Umsatz in Europa lag im vergangenen Jahr bei rund 40 Millionen Euro, profitabel ist das Start-up noch nicht. Den Yoyo soll es künftig auch in speziellen Varianten für Lieferdienste und Warentransporte geben, schon heute wird das Elektromobil von Apotheken eingesetzt. Obendrein ist in naher Zukunft ein Viertürer mit fünf Sitzen geplant. Auch am autonomen Fahren arbeiten sie in Turin – und das ziemlich akribisch.

Teoresi will den Yoyo autonom machen

Das demonstriert Fresia auf dem Firmenhof von Teoresi. Mit einem Computer und einem Router im Kofferraum und Sensoren auf dem Dach lässt er einen Yoyo selbst über den Hof rangieren. Hinter dem Lenkrad sitzt zwar eine Mitarbeiterin – aber sie muss selbst dann nicht eingreifen, als ein Fußgänger vor den Wagen springt. Das Auto bremst von selbst ab, lenkt, fährt wieder an.

Zehn Kollegen von Teoresi sind an dem Projekt beteiligt, haben ein Simulationsmodell am Rechner entwickelt, mit dem erst nur ein virtuelles Auto gesteuert wurde. „Als der Algorithmus in der Simulation perfekt funktioniert hat, haben wir ihn auf ein echtes Fahrzeug übertragen“, erklärt Gianluca Toscano, Group Solutions Manager von Teoresi.

Die Firma, einst als kleine IT-Beratung gestartet, entwickelt heute nicht nur Mobilitätslösungen für Konzerne und Start-ups, sondern hat auch Kunden aus den Bereichen Weltraum, Biowissenschaften oder Fintechs, forscht unter anderem an Gestensteuerung und KI. Die Gruppe beschäftigt mehr als 850 Mitarbeiter, machte zuletzt einen Umsatz von knapp 60 Millionen Euro. 18 Büros haben sie weltweit, sind auch in Stuttgart, München und Berlin vor Ort. Zuletzt öffnete ein weiterer Standort in Ingolstadt.

Noch gibt es für vollautonome Fahrzeuge keine Straßenzulassung in Europa. Aber XEV und Teoresi wollen bereit sein, wenn es die rechtlichen Rahmenbedingungen zulassen. Turin ist ohnehin weit bei dem Thema: Gerade wurde um eines der städtischen Krankenhäuser eine „Smart City Zone“ errichtet, mit digitaler Infrastruktur, Ampeln und Fußgängerübergängen, die mit den Fahrzeugen kommunizieren. Schon bald soll ein autonomer Kleinbus Patienten und Besucher des Hospitals transportieren – auch hier soll aber noch ein Sicherheitsfahrer eingesetzt werden, der im Notfall eingreifen kann.

Erstpublikation: 31.07.2023, 16:31 Uhr.