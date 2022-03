Elektroauto Tesla-Produktion in Schanghai wegen Corona-Auflagen gestoppt

Viele Tesla-Modelle für Deutschland laufen aktuell noch in Schanghai vom Band. Nun muss das Werk die Produktion vorübergehend aussetzen.

Wegen Corona-Auflagen kann das Werk aktuell nicht produzieren. (Foto: Reuters) Tesla-Gigafactory in Schanghai

Schanghai Der US-Elektroautobauer Tesla hat im Zuge verschärfter Corona-Restriktionen in China die Produktion in seinem Werk in Schanghai einer internen Mitteilung zufolge für zwei Tage eingestellt. Das gelte für Mittwoch und Donnerstag, wie aus der Reuters am Mittwoch vorliegenden Information an Beschäftigte und Lieferanten hervorging. Eine Begründung wurde nicht angeführt.

In Schanghai und vielen anderen Städten in China wird die Bewegungsfreiheit der Menschen derzeit stark eingeschränkt, da die Covid-Infektionszahlen auf den höchsten Stand seit Ausbruch der Pandemie vor zwei Jahren stiegen. In Schanghai muss die Bevölkerung zwei bis 14 Tage zu Hause bleiben, um sie auf Corona zu testen und Kontakte nachzuverfolgen. Etliche Fabriken im Land wurden geschlossen.

In einer weiteren Mitteilung an Lieferanten forderte Tesla diese auf, Vorkehrungen zu treffen für ein so genanntes „closed-loop-management". Nach dem Konzept, das dem Apple-Zulieferer Foxconn die Aufnahme der Produktion in Shenzhen ermöglichte, dürfen die Arbeitskräfte den Betrieb nicht verlassen und müssen dort schlafen und essen. Tesla äußerte sich dazu nicht. In Teslas „Gigafactory 3" werden rund um die Uhr das Model 3 und das SUV Model Y hergestellt. Nach Daten des chinesischen Automobilverbandes rollen täglich rund 2000 Fahrzeuge vom Band. Von den 56.515 im Februar produzierten Wagen gingen fast 60 Prozent in den Export, zum Beispiel nach Japan und Deutschland.

