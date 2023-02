Elektroautobauer Gefährlicher Autopilot: Tesla muss 362.000 Autos updaten

Wegen erhöhter Unfallgefahr bei seinem Assistenzsystem muss Tesla ein Update aufspielen. Der Rückruf ist der neueste Rückschlag für die Autopilot-Strategie, die immer mehr Behörden kritisch sehen.

Das Update ist notwendig, weil das Fahrassistenzsystem unter anderem Stoppschilder missachtet. (Foto: AP) Tesla

Austin/New York Der Autobauer Tesla muss bei mehr als 362.000 Autos mit der Testversion seiner fortgeschrittenen Fahrassistenz-Software in den USA ein drahtloses Update installieren. Aufseher sehen eine erhöhte Unfallgefahr.

In einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung hatte die US-Verkehrsbehörde NHTSA erklärt, dass einige Tesla-Fahrzeuge in seltenen Fällen lokale Verkehrsgesetze verletzen könnten. Dies könne das Risiko eines Zusammenstoßes erhöhen, wenn ein Fahrer nicht eingreift.

Aufgespielt wird das Update „over the air“, also drahtlos. Rechtlich gesehen handelt es sich um einen Rückruf. Die US-Behörde erklärte zugleich, Tesla habe keine Kenntnis von Todesfällen oder Verletzungen aufgrund des nun monierten Mangels. Der Rückruf betrifft alle vier Modelle des Unternehmens und deckt Fahrzeuge ab, die von 2016 bis 2023 produziert wurden.

An der Wall Street kam die Nachricht schlecht an. Tesla-Aktien fielen am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) zunächst um 1,4 Prozent.