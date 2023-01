Elektroautobauer Tesla: Absatz in China hergestellter Autos im Dezember auf Fünfmonatstief

Im Dezember ist der Absatz des Elektroautobauers in China um fast die Hälfte eingebrochen. Damit ist er auf dem niedrigsten Stand seit Juli. Gründe seien Produktionsreduzierung und Preissenkungen.

Obwohl Tesla im Gesamtjahr doppelt so viele seiner in China hergestellten Fahrzeuge ausliefern konnte, bleibt das Unternehmen den CPCA-Daten zufolge hinter seinem chinesischen Konkurrenten BYD und dem General Motors-Joint Venture SAIC-GM-Wuling Automobile zurück. (Foto: IMAGO/Xinhua) Tesla-Werk in Shanghai

Shanghai Der weltgrößte Elektroautobauer Tesla hat im Dezember deutlich weniger seiner in China hergestellten Fahrzeuge absetzen können als noch im November. Der Absatz sei mit 55.796 Fahrzeugen um 44 Prozent eingebrochen, da der Konzern seine Produktion reduzierte und die Preise senkte, um mit steigenden Lagerbeständen bei schwächelnder Nachfrage fertig zu werden, teilte der Branchenverband China Passenger Car Association (CPCA) am Donnerstag mit. Damit liege der Absatz auf dem niedrigsten Stand seit Juli, als Tesla den Großteil der Produktion in seinem Werk in Shanghai aufgrund einer Modernisierung der Produktionslinien eingestellt hatte.

Die Verkaufszahlen im Dezember gingen im Vergleich zum Vorjahr derweil um rund ein Fünftel zurück. Obwohl Tesla im Gesamtjahr doppelt so viele seiner in China hergestellten Fahrzeuge ausliefern konnte, bleibt das Unternehmen den CPCA-Daten zufolge hinter seinem chinesischen Konkurrenten BYD und dem General Motors-Joint Venture SAIC-GM-Wuling Automobile zurück.

