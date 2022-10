Elektroautobauer Tesla liefert im dritten Quartal weniger Fahrzeuge aus als erwartet

Unterbrechungen bei der Produktion in Shanghai aufgrund von Corona-Lockdowns sind dafür verantwortlich. Dennoch konnte das Unternehmen sich im Vorjahresquartalsvergleich um über 40 Prozent steigern.

Bangalore / Austin / Berlin Der weltgrößte Elektroautobauer Tesla hat im dritten Quartal weniger Fahrzeuge ausgeliefert als von Experten erwartet. Das US-Unternehmen übergab nach eigenen Angaben vom Sonntag im Berichtszeitraum 343.830 Autos an seine Kunden. Analysten hatten im Durchschnitt mit 359.162 Fahrzeugen gerechnet. Ausgebremst wurde Tesla durch Produktionsunterbrechungen wegen Corona-Lockdowns in seinem Werk in Shanghai. Im selben Vorjahreszeitraum lieferte Tesla 241.300 Autos aus. Die Gesamtproduktion erhöhte sich im dritten Quartal um 42 Prozent auf 365.923 Fahrzeuge verglichen mit dem Vorquartal.

Tesla will die Produktion seiner meistverkauften Elektrofahrzeuge Model Y und Model 3 im vierten Quartal internen Plänen zufolge deutlich steigern und dieses Wachstum mit dem Hochfahren der Werke Austin und Grünheide bei Berlin bis 2023 fortsetzen. Der US-Konzern wolle im Schlussquartal 2022 fast 495.000 Fahrzeuge der Baureihe Model Y und Model 3 herstellen, hieß es in internen Plänen, die Reuters am Freitag einsehen konnte. Das wäre rund 40 Prozent mehr als die durchschnittliche Analystenprognose. Tesla würde somit auch das für 2023 prognostizierte Wachstum des globalen Automobilmarktes mit einer Produktionssteigerung von mehr als 50 Prozent um fast das Zehnfache übertreffen. Im Werk in Grünheide bei Berlin wurde nun gut ein halbes Jahr nach dem Start eine wöchentliche Produktion von 2000 Fahrzeugen erreicht. Der Elektroauto-Hersteller gab die Marke am Wochenende bei Twitter bekannt. Dazu gab es ein Foto von Mitarbeitern neben einem Tesla mit dem aufgeklebten Schriftzug „2000“ - wie schon bei Erreichen der 1000er-Marke Mitte Juni. Das im März eröffnete Werk ist die einzige europäische Fabrik von Tesla-Chef Elon Musk. Das Unternehmen will dort einmal mit 12.000 Mitarbeitern 500.000 Elektroautos im Jahr herstellen. Die Produktion ist weiterhin im Aufbau. Nach dpa-Informationen wird für das erste Quartal 2023 die Marke von 5000 Fahrzeugen pro Woche angepeilt. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Tesla hat sich in der Vergangenheit allerdings mehrmals Ziele gesetzt, die es dann zurücknehmen musste.