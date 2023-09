 Elektroautos aus China: Wie BYD & Co. deutsche Autohersteller aufmischen

Chinesische Hersteller setzen mit ihren Elektromodellen die deutsche Konkurrenz enorm unter Druck. Wie reagieren Volkswagen, Mercedes und BMW auf die neue Bedrohung aus Fernost?

Deutsche Autohersteller sehen sich mit der Konkurrenz aus China konfrontiert. (Foto: Mona Eing & Michael Meissner) Elektroautos aus China

Chinesische Autohersteller wie BYD werden in der kommenden Woche auf der Internationalen Automobil-Ausstellung in München so präsent sein wie nie zuvor. Das sind die sechs spannendsten Newcomer.

Ignorieren? Kooperieren? Imitieren? Die deutschen Hersteller suchen fieberhaft nach einem Weg, wie sie mit der neuen Konkurrenz umgehen sollen. Vor allem in China selbst haben Volkswagen und Co. bereits deutlich an Boden verloren.

BMW-Vorstandschef Oliver Zipse spricht im großen Interview über die neuen Wettbewerber aus China, die Zukunft des Verbrennungsmotors und seine Haltung zur Viertagewoche.

Rottach-Egern, Ende August: Bei gutem Wetter ist die Porschedichte in dem 5800-Seelen-Ort am Tegernsee ähnlich hoch wie auf Sylt oder in Düsseldorf-Oberkassel. Aber heute ist kein gutes Wetter. Bei zwölf Grad und Regen drehen mehrere Elektrolimousinen der chinesischen Marke BYD eine Testrunde um Deutschlands angeblich saubersten See – wenn auch in dezimierter Flottenstärke.

