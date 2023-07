 Elektroautos für China: VW steigt bei chinesischem Hersteller Xpeng ein

Der Dax-Konzern ist auf dem wichtigsten Automarkt der Welt im Rückstand. Gemeinsam mit Xpeng will VW nun neue Elektromodelle für China entwickeln.

Volkswagen steigt bei dem chinesischen Elektroautohersteller Xpeng ein. (Foto: Bloomberg) Xpeng

Düsseldorf Für den Hochlauf der Elektromobilität in China setzt der Volkswagen-Konzern künftig auf eine Plattform-Partnerschaft mit dem chinesischen Elektroautohersteller Xpeng. In einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung hat das Gremium am Mittwoch grünes Licht für die Zusammenarbeit gegeben.

Gemeinsam mit Xpeng will VW zwei neue Elektromodelle für das Mittelklasse-Segment entwickeln, die ab 2026 ausschließlich in China erhältlich sein werden. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat auch den Weg für eine Zusammenarbeit zwischen Audi und dem chinesischen Hersteller SAIC freigemacht. In einem strategischen Memorandum sei vereinbart worden, die bestehende Kooperation auszubauen, heißt es in einer Konzernmitteilung.

Geplant sei, zunächst mit Elektromodellen in einem Segment zu starten, in dem Audi in China bisher noch nicht vertreten ist. Laut Unternehmenskreisen soll es sich dabei um Elektrolimousinen im Format der heutigen Modelle A3 und A4 handeln. Das Handelsblatt hatte am Freitag über die Kooperation berichtet.