Elektroautos Serienproduktion der Schweizer Elektro-Isetta Microlino startet

Die ersten 999 Autos des Elektro-Klons des BMW-Kultmodells sollen schon bald in Turin vom Band laufen. Schwierigkeiten in den Lieferketten hatten den Start verzögert.

Der Elektro-Klon des 50er-Jahre-Kultautos Isetta wird nun erstmals in Serie produziert. (Foto: dpa) Microlino auf der Genfer Automesse

Zürich Das Schweizer Familienunternehmen Micro Mobility Systems beginnt die Serienproduktion des Elektroauto-Kleinstwagens Microlino. Das Design des Microlino mit seiner Fahrertür über die gesamte Fahrzeugfront ist dem 50er-Jahre Kultauto Isetta von BMW entliehen.

Das Modell wurde erstmals vor sechs Jahren auf dem Genfer Autosalon vorgestellt. Die ersten einer auf 999 Stück limitierten Kleinserie sollen schon bald in der Montagehalle in Turin vom Band rollen, wie Co-Gründer und Marketingchef Wim Ouboter in einem Blogbeitrag auf der Unternehmenswebseite mitteilte.

In der kommenden Woche soll zudem der Konfigurator für den Microlino live geschaltet werden. Der Elektromotor des rund 500 Kilogramm schweren Kleinwagens leistet etwas mehr als 16 PS und beschleunigt in fünf Sekunden auf 50 Kilometer pro Stunde. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 90 Kilometern pro Stunde.

Elektroauto Microlino: 29.000 Vorbestellungen eingegangen

Käufer sollen zwischen drei verschiedenen Batteriekapazitäten wählen können, deren Reichweite je nach Ausstattung und Jahreszeit zwischen 76 und 230 Kilometern beträgt. Innerhalb von vier Stunden soll sich der Wagen an einer Haushaltssteckdose vollständig laden lassen.

Den als Cityflitzer konzipierten Kleinstwagen gibt es ab 12.500 Euro. Er bietet Platz für „zwei Erwachsene und drei Bierkisten“, wie das Unternehmen mitteilt. Dafür benötigt er jedoch nur ein Drittel der Parkplatz-Stellfläche eines herkömmlichen Pkw. Bislang verzeichnet Micro Mobility System nach eigenen Angaben 29.000 Vorbestellungen. In Europa ist der Microlino in der Fahrzeugklasse L7e zugelassen und drängt damit in das gleiche Segment wie der Renault Twizy.

Corona-Pandemie verzögerte Produktion von Microlino

Ursprünglich wollte das Unternehmen die ersten Modelle der „Pioneer“-Kleinserie bereits Ende vergangenen Jahres ausliefern. Doch die Pandemie und das Logistikchaos verzögerten den Produktionsstart. Micro Mobility Systems versprach allerdings Anfang des Jahres: „Wir werden den verzögerten Produktionsstart später wieder aufholen, indem wir mit den Stückzahlen schneller hochfahren.“

Unternehmensgründer Wim Ouboter entwickelt zudem einen Elektroroller mit drei Rädern, die Microletta, dessen Design an klassische Motorroller wie die Vespa angelehnt ist. Ouboter hat Micro Mobility Systems 1996 gegründet, er startete zunächst mit dem Design und Handel von Tretrollern und Kickboards, später folgten E-Scooter – und 2015 schließlich die ersten Entwürfe für den Microlino.

Den ersten Prototyp entwickelte das Unternehmen zusammen mit der Schweizer Fachhochschule ZHAW. Seit der ersten Präsentation des Prototyps auf dem Genfer Autosalon 2016 hat der Elektroklon des Kultautos Isetta eine stetig wachsende Fangemeinde.

