Elektroautos So will der Lordstown-Chef das angeschlagene Elektro-Start-up retten

Die US-Firma wollte Elektro-Pick-ups für den Massenmarkt herstellen und stand kurz vor der Pleite. Der neue Chef hofft auf Partnerschaften. Doch die Zeit läuft gegen Lordstown.

Bisher stellt die US-Firma nur geringe Stückzahlen her und macht damit Verluste. (Foto: Reuters) Produktion in Lordstown, Ohio

Austin, New York Edward Hightower begrüßt Besucher mit festem Händedruck. Der 57-jährige Manager aus Chicago ist das, was man in der Autoindustrie unter einem Macher versteht. Hightower war viele Jahre bei GM tätig und hat für BMW den Anlauf der US-Produktion überwacht. Nun steht er vor seiner wohl größten Herausforderung: das Start-up Lordstown Motors vor der Schließung retten.

„Wir geben alles“, sagt Hightower im Gespräch mit dem Handelsblatt. „Wir werden unseren Ruf wiederherstellen. 2023 wird das entscheidende Jahr für Lordstown.“

Schicksalsjahre gab es bereits mehrere für das noch junge Unternehmen. 2019 in Lordstown im Bundesstaat Ohio auf dem Gelände einer ehemaligen GM-Fabrik gegründet, wollte das Start-up das beliebteste Segment des US-Automarkts aufrollen: Pick-up-Trucks.