Ein Model Y kostet künftig kaum mehr als ein VW ID.3. Auch in anderen Ländern werden die Wagen von Tesla deutlich billiger. Der Markt hat sich verändert.

Das Crossover-Modell wird auch in Grünheide gebaut und soll in der Basisversion deutlich günstiger angeboten werden. (Foto: Reuters) Tesla Model Y

Düsseldorf Tesla senkt die Preise in Deutschland deutlich. Ein Model 3 mit Heckantrieb kostet mit rund 44.000 ganze 6000 Euro weniger, das kleinste Model Y ist mit 45.000 gar 9100 Euro billiger als zuvor. Zum Vergleich: VW hatte den Einstiegspreis für den kompakten ID.3 zuletzt auf rund 44.000 Euro angehoben.

Auch in anderen Ländern wie Frankreich, Großbritannien, China oder den USA senkt Tesla die Preise deutlich. In Amerika wurden die Preise je nach Modell um bis zu fast 20 Prozent gekürzt, in China hatte Tesla die Preise bereits vor einer Woche um rund 13 Prozent gesenkt.

Tesla selbst begründet die Preissenkungen damit, dass sich die Lage in den Werken langsam wieder normalisiert habe. „Am Ende eines turbulenten Jahres mit Unterbrechungen der Lieferkette haben wir nun eine Normalisierung eines Teils der Kosteninflation erreicht, was uns das Vertrauen gibt, diese Entlastungen an unsere Kunden weiterzugeben“, teilte der Hersteller mit.

