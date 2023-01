Elektroautos Volkswagen wehrt sich gegen ID-Importe aus China

Der Volkswagen-Konzern will den aus seiner Sicht illegalen Import in China produzierter Autos nach Europa stoppen.

Düsseldorf Neue Elektroautos sind in Europa und besonders in Deutschland ein knappes Gut. Die Lieferzeiten – etwa bei Volkswagen – liegen teils über einem Jahr. Chinesische Graumarkthändler wollen daraus Kapital schlagen: Sie bieten in China produzierte Autos der elektrischen ID-Modellreihe von VW in Europa an.

Doch Volkswagen wehrt sich dagegen. Für den Wolfsburger Autohersteller sind die Importe aus der Volksrepublik illegal. Der VW-Konzern warnt deshalb seine deutschen Händler davor, die ID-Importe aufzukaufen und die Autos zu vertreiben: „Diese Fahrzeuge dürfen von Ihnen im vertraglich autorisierten Geschäft mit der Marke Volkswagen weder gekauft, vertrieben noch mit Ihrer Hilfe an die hiesigen Marktgegebenheiten angepasst werden“, heißt es in einem Schreiben an die Händler, das dem Handelsblatt vorliegt.

VW-Händler, die sich an diese strikten Vorgaben aus Wolfsburg nicht halten, müssten mit ernsten rechtlichen Konsequenzen rechnen. Jede Form der Zuwiderhandlung könne ein „vertragswidriges Verhalten“ darstellen, Volkswagen werde „solche Verhaltensweisen nicht tolerieren“.

Volkswagen produziert in China günstiger

In Deutschland werden die elektrischen ID-Modelle von Volkswagen seit dem Spätsommer 2020 verkauft. In China produziert VW diese Elektroautos erst seit Frühjahr 2021. Die Produktionskosten in der Volksrepublik sind niedriger als in Deutschland. Diesen Unterschied wollen sich die Graumarkthändler mit dem Verkauf in China produzierter ID-Modelle in Europa zunutze machen.

In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres wurde Volkswagen erstmals auf Versuche aufmerksam, chinesische ID-Modelle in Europa zu verkaufen, besonders in Italien. Bei VW vermutet man, dass die Autos über den Nahen Osten nach Europa gelangten.

In Wolfsburger Konzernkreisen heißt es, die Graumarkthändler hätten auch das größere elektrische SUV ID.6, das aktuell nur auf dem chinesischen Markt verkauft wird, nach Europa verkaufen wollen. Ansonsten entspricht die ID-Modellpalette in China im Großen und Ganzen dem europäischen Angebot.

Das größere Elektro-SUV von Volkswagen wird in China in je einer eigenen Version mit den Joint-Venture-Partnern FAW und SAIC gebaut. Graumarkthändler sollen sie nun auch in Europa angeboten haben. (Foto: Volkswagen) Der China-exklusive ID.6

Volkswagen nennt im Schreiben an die deutschen VW-Händler als Grund, aus dem die in China produzierten ID-Modelle nicht in Europa verkauft werden können, die Fahrzeuge seien „aufgrund ihrer Hard- und Softwarekonfiguration im europäischen Raum nicht zulassungsfähig“.

VW-Modelle unterscheiden sich

So erfülle der in den chinesischen Modellen eingebaute automatische Notrufassistent („eCall“) nicht die europäischen Standards. In den Autos aus der Volksrepublik sind zudem anstelle westlicher Anbieter chinesische Internetdienste wie etwa „WeChat“ eingerichtet. Auch die Ladestecker entsprechen nicht den europäischen Normen.

Konzernkreisen zufolge habe der Wolfsburger Autohersteller auch Kontakt mit europäischen Zulassungsbehörden aufgenommen. Damit will VW verhindern, dass die chinesischen ID-Modelle überhaupt für den Straßenverkehr in Europa zugelassen werden.

Wie aus dem Schreiben an die Händler hervorgeht, hätten die chinesischen Graumarkthändler die deutschen und europäischen Volkswagen-Händler angefragt, ob sie die „Umrüstung der Autos auf die Anforderungen der hiesigen Märkte“ übernehmen würden. So wollten die Händler die Zulassungsprobleme umgehen.

In Wolfsburg ist man besorgt, dass die chinesischen ID-Modelle hin und wieder für den Straßenverkehr in Europa zugelassen werden könnten – weil die Zulassungsbehörden möglicherweise nicht genau hinsehen. Auf den ersten Blick unterscheiden sich die europäischen und die chinesischen Elektroautos kaum.

Volkswagen selbst kann nicht genau sagen, wie viele chinesische ID-Modelle bislang in Europa angekommen sind. Im Händlerschreiben heißt es dazu, dass „in jüngster Zeit vermehrt ID-Modelle aus China unter Verstoß gegen die markenrechtliche Nutzungserlaubnis in die Europäische Union eingeführt“ worden seien.

Volkswagen will Kunden schützen

Ein VW-Sprecher bestätigte die Versuche, in der Volksrepublik hergestellte ID-Modelle in Europa zu vertreiben. Die Hinweise an die deutschen VW-Händler seien in erster Linie als Warnung zu verstehen, sich nicht auf die aus Volkswagen-Sicht illegalen Geschäfte mit den importierten Elektroautos einzulassen.

Der VW-Konzern wolle für eine Sensibilisierung sorgen und Rechtssicherheit schaffen. Endkunden, die sich auf solche ID-Käufe einließen, könnten sehr viel Geld verlieren. Die Zulassungsbehörden dürften die Stilllegung der chinesischen Autos verlangen. „Ziel von Volkswagen ist es daher, die Händler sowie die Kundinnen und Kunden vor dem Kauf nicht zulassungsfähiger Fahrzeuge zu schützen“, betonte der VW-Sprecher.

