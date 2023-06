Das neue Verfahren soll die Kosten deutlich senken und Elektroautos günstiger machen. Allerdings sitzt den Wolfsburgern bei dem Thema Tesla im Nacken.

Der Autobauer arbeitet an einem effizienteren und umweltfreundlicheren Verfahren. (Foto: Volkswagen) VW-Batterieproduktion

Wolfsburg Der Stoff, der Volkswagen in der Batteriefrage nach vorn bringen soll, sieht aus wie eine Mischung aus Chiasamen und Schwarzpulver. Sebastian Reuber steht in weißer Schutzkleidung in einem VW-Entwicklungszentrum in der Nähe von Wolfsburg und zerdrückt das Granulat vor ihm mit einem Spachtel. Aus den Bröckchen wird eine mattgraue, stabile Schicht. „Das ist der entscheidende Schritt“, sagt er. Es ist das, was bislang kein anderer Autohersteller kann.

Reuber ist Leiter einer Prozessinnovation bei Volkswagen, die bis jetzt im Geheimen operiert hat: Trockenbeschichtung. Wer den 42-Jährigen bei der Arbeit besuchen will, muss durch ein Drehtor mit einem Schild davor, darauf steht: „Besucher bitte unbedingt beim Empfang anmelden.“ Unbedingt ist unterstrichen.

