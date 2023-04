 Elektroautos: Warum der neue VW ID.7 wahrscheinlich kein Weltauto wird

Mit seiner ersten vollelektrischen Limousine will VW ein Weltauto auf den Markt bringen. Doch mit diesem Anspruch könnten die Wolfsburger noch vor Marktstart scheitern.

Mit dem neuen Modell will der Konzern vor allem international punkten. (Foto: Reuters) Premiere des ID.7 in Berlin

New York, Shanghai Acht Uhr morgens in New York, 14 Uhr in Berlin, 20 Uhr in Shanghai: In drei Zeitzonen gleichzeitig präsentierte Volkswagen am Montag seine erste vollelektrische Limousine ID.7. Schon das Setting macht klar: Mit ihrem neuesten Modell wollen die Wolfsburger vor allem international punkten.

Im Herbst soll das Auto in Europa und China auf den Markt kommen. In Amerika visiert VW einen Start für 2024 an. Um etwa die gleiche Zeit soll in Europa noch eine Kombivariante erscheinen. Von einem „Weltauto“ sprach VW im Vorfeld der Präsentation in Shanghai, wo am Dienstag die weltgrößte Automesse beginnt. Mit diesem Anspruch soll der ID.7 in einer Liga mit Bestsellern wie Käfer, Golf oder Tiguan spielen.

