Elektrokonzern ABB profitiert von mehr Aufträgen und Preiserhöhungen – Lieferkettenchaos bremst Umsatzwachstum

Zürich Trotz angespannter Lieferketten und der anziehenden Inflation ist der Elektrotechnikkonzern ABB gut in das laufende Jahr gestartet. Der Gewinn des Schweizer Konzerns kletterte dank Volumensteigerungen und Preiserhöhungen im ersten Quartal um ein Fünftel auf 604 Millionen Dollar, wie ABB am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten einer Umfrage des Unternehmens zufolge im Durchschnitt mit einem Überschuss von 562 Millionen Dollar gerechnet. „ABB ist trotz zahlreicher externer Unwägbarkeiten mit einer vielversprechenden Performance ins Jahr gestartet“, erklärte Konzernchef Björn Rosengren.

Der Umsatz des Siemens-Rivalen stieg von Januar bis März auf vergleichbarer Basis um sieben Prozent auf 6,97 Milliarden Dollar. Wie viele andere Industrieunternehmen hätte ABB mehr verkaufen können, wenn nicht Engpässe bei Komponenten, Logistik und Personal die Produktion gehemmt hätten. Der Auftragseingang zog um 28 Prozent auf 9,37 Milliarden Dollar an. Die Steigerung kam vor allem aus den Bereichen Maschinenbau, Nahrungs- und Genussmittel sowie der Automobilindustrie. Die operative Marge (Ebita) kletterte auf 14,3 von 13,8 Prozent.

ABB-Chef Rosengren sagte weiter, der Industriekonzern habe die Preise erhöhen und so in den meisten Geschäftsbereichen die nachteiligen Folgen der Kosteninflation ausgleichen können. Diese habe vor allem Rohstoffe und Komponenten wie Mikrochips betroffen.

ABB übertrifft Markterwartungen

Unter dem Chipmangel leidet besonders die Robotiksparte: Dort wuchs der Auftragseingang um 60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, der Umsatz ging jedoch um 12 Prozent zurück. Die Marge halbiert sich fast, sank von 12,4 Prozent auf 6,7 Prozent. ABB warnte vor künftigen Auswirkungen der Lockdowns in China auf die Sparte: „Für das zweite Quartal werden am Produktionsstandort Schanghai jedoch einige Auswirkungen auf das operative Geschäft erwartet.“

Auch im umsatzstärksten Geschäftsbereich Elektrifizierung musste ABB einen leichten Rückgang der Marge hinnehmen.

Besser sieht es für die Züricher beim Umsatzwachstum und den Auftragseingängen aus. Das E-Mobility-Geschäft, das ABB als eigenständige Einheit an die Börse bringen will, konnte den Auftragseingang mehr als verdoppeln.

Vontobel-Analyst Mark Diethelm schrieb in einer aktuellen Einschätzung: „Die Profitabilität hat – abgesehen von der Robotik – die Erwartungen übertroffen.“ Der Markt habe angesichts der weltweit steigenden Kosteninflation Schlimmeres erwartet.

Der Cashflow des Unternehmens sank um rund eine Milliarde Dollar, weil sich ABB zunehmend mit Vorräten eindeckt, um auf mögliche weitere Lieferkettenprobleme vorbereitet zu sein. Trotz eines negativen Cashflows und einer deutlich gestiegenen Nettoverschuldung startet ABB ein neues Aktienrückkaufprogramm. Der Konzern will drei Milliarden Dollar an die Aktionäre ausschütten – um sie trotz aller Krisen bei Laune zu halten.

ABB erwarte, dass das Marktumfeld im zweiten Quartal weitgehend dem Vorquartal entsprechen dürfte. Der Umsatz ziehe im zweiten Quartal in der Regel aus saisonalen Gründen an, sodass eine leichte Margensteigerung möglich sei. Der Konzern aus Zürich bestätigte auch den Ausblick für das Gesamtjahr. So peilt ABB bei der Rendite dank Effizienzsteigerungen eine weitere Verbesserung an. Ab 2023 hat sich der Konzern bei der operativen Marge einen Wert von mindestens 15 Prozent vorgenommen.

