Elektrolastwagen Nikola will nach schlechten Zahlen Produktionskosten sparen – und endlich mehr Trucks verkaufen

Automatisierung in der Batteriemontage soll die Produktion beim defizitären Start-up effizienter gestalten. Die Zahl der ausgelieferten Elektro-Lkw soll sich beinahe verdoppeln.

Der US-Hersteller Nikola muss dringend seine Verkäufe steigern. (Foto: Reuters) Truck von Iveco und Nikola

New York Nach ernüchternden Quartalsergebnissen will der Elektrolaster-Hersteller Nikola in diesem Jahr mehr Fahrzeuge ausliefern und seine Kosten senken. Der Umsatz im vierten Quartal erreichte lediglich 6,56 Millionen Dollar. Analysten hatten fast mit dem Fünffachen gerechnet. Der Verlust je Aktie lag demnach bei 37 Dollar-Cent, was wiederum niedriger lag als erwartet.

Die Aktie des Start-ups fiel im Mittagshandel um bis zu neun Prozent. Nikola verkündete als Reaktion, es wolle 2023 zwischen 250 und 350 batteriebetriebene Lkw ausliefern, verglichen mit 135 Auslieferungen im Vorjahr.

Zudem wolle Nikola mit der Installation einer automatisierten Montagelinie für Batteriepacks beginnen. Bis zum vierten Quartal des Jahres sollen dadurch für jeden E-Truck Kosten in Höhe von etwa 105.000 Dollar bei den Batteriemodulen eingespart werden. Im vierten Quartal produzierte der Fahrzeughersteller 133 Lkw, lieferte aber nur 20 Trucks an Händler aus, weil die Nachfrage sank.

Verlustbringende US-Startups wie Nikola und Lordstown Motors kämpfen mit den Kosten, die mit dem Hochfahren der Produktion verbunden sind, um sich einen Anteil am Nutzfahrzeugmarkt zu sichern. Das Start-up aus Phoenix im US-Bundesstaat Arizona wurde 2015 gegründet und setzt auf den Trend, Nutzfahrzeuge zu elektrifizieren. Mehr: Nikola-Gründer Trevor Milton wegen Betrugs schuldig gesprochen.