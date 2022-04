Elektromobilität Bis zu 850 Kilometer Reichweite: Mercedes will Verbrauch von Elektroautos halbieren

Die effizientesten Limousinen des Autobauers sollen künftig zehn statt zwanzig Kilowattstunden Strom verbrauchen. Den Anfang macht 2024 der CLA.

Die Stuttgarter wollen umgerechnet so etwas wie ein Ein-Liter-Auto für eine breite Kundschaft realisieren. (Foto: dpa) Daimler

München Dem Autobauer Mercedes-Benz ist so etwas wie eine „kleine Marslandung“ geglückt, frohlockt Entwicklungschef Markus Schäfer. Konkret konnte der Dax-Konzern mit dem Vision EQXX, einem vollelektrischen Forschungsfahrzeug, erstmals eine Strecke von mehr als tausend Kilometern ohne Nachladen im Alltagsverkehr zurücklegen – und das mit einer vergleichsweise kleinen Batterie.

Die Ingenieure der Marke mit dem Stern fuhren dafür am 5. April morgens mit dem EQXX im schwäbischen Sindelfingen los, überquerten anschließend die Schweizer Alpen, passierten Norditalien und kamen abends im französischen Cassis an der Côte d’Azur an. Für die 1008 gefahrenen Kilometer verbrauchte das Vehikel lediglich 8,7 Kilowattstunden (kWh) pro hundert Kilometer. Ein Rekord.