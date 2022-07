Elektromobilität Bund fördert Projekt für Batterie-Recycling von Mercedes-Benz

Berlin Das Bundeswirtschaftsministerium fördert die Entwicklung eines ganzheitlichen Recyclingansatzes für Lithium-Ionen-Batterien. Am Dienstag wird die Mercedes-Benz AG gemeinsam mit ihren Projektpartnern den entsprechenden Förderbescheid erhalten. Projektpartner sind neben Mercedes-Benz die Daimler Truck AG, verschiedene andere Unternehmen sowie mehrere Forschungseinrichtungen, darunter die TU Clausthal und die TU Berlin.

Ziel des Projekts, das die Projektpartner „LiBinfinity“ getauft haben, ist es, eine Pilotanlage für das Batterierecycling zu errichten, die eine effiziente Kreislaufwirtschaft von Batteriematerialien ermöglichen soll. Mit 17 Millionen Euro fällt die Förderung überschaubar aus; gleichwohl gilt ein effizientes Batterierecycling als ein Schlüssel für den langfristigen Erfolg der Elektromobilität.

Bislang gibt es beim Batterierecycling viele ungeklärte Fragen. Der Aufbau von Recyclingkapazitäten und die Rückgewinnung von Rohstoffen aus Lithium-Ionen-Batterien seien für die Elektromobilität von zentraler Bedeutung, sagte Michael Kellner, parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium.

Bei dem geförderten Projekt wird ein mechanisch-hydrometallurgisches Verfahren entwickelt, das vollständig auf energieintensive Prozessschritte verzichtet. Die Pilotanlage entsteht am Mercedes-Benz-Standort Kuppenheim und wird eine Jahreskapazität von 2500 Tonnen haben.

Die Förderung des Projekts gehört zu einer Maßnahme mit verschiedenen Vorhaben rund um die Forschung zur Batteriezellfertigung.

Sie flankiert die beiden großen IPCEI-Vorhaben, mit denen das Bundeswirtschaftsministerium die Batteriezellfertigung in Deutschland fördert. IPCEI steht für „Important Projects of Common European Interest“. Für IPCEI-Vorhaben, die es auch in den Bereichen Wasserstoff und Mikroelektronik gibt, gelten besonders großzügige Förderbedingungen. Voraussetzung ist, dass die Vorhaben besonders innovativ und grenzüberschreitend angelegt sind.

Zusätzlich stellt das Haus von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) 80 Millionen Euro für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben bereit, mit denen der Ladevorgang für E-Autos in die Strommärkte integriert wird. Ein Schwerpunkt ist dabei das bidirektionale Laden. Von bidirektionalem Laden ist die Rede, wenn der Strom beim Ladevorgang eines E-Autos nicht nur in eine Richtung fließt.

Vielmehr wird der Batteriestrom eines E-Autos beim bidirektionalen Laden auch dafür genutzt, das Stromverteilnetz zu stabilisieren. Elektrische Antriebe könnten in Zukunft „wesentlich dazu beitragen, dass der Bedarf für einen Stromnetzausbau reduziert wird, indem sie, wenn sie nicht fahren, als Speicher genutzt werden“, sagte Staatssekretär Kellner.

