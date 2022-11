Tesla steht operativ vor einem entscheidenden Jahr. Doch Gründer und Chef Elon Musk kümmert sich um Twitter, zieht Schlüsselmanager ab. Investoren sind entsetzt.

New York, Düsseldorf Es ist ein seltenes Eingeständnis des selbst erklärten Workaholics: „Ich habe zu viel Arbeit auf meinem Tisch, das ist sicher“, sagte Elon Musk am Montag bei einem virtuellen Auftritt auf einer Konferenz in Indonesien. Seit der Übernahme des Nachrichtendienstes Twitter sei seine Arbeitszeit von „78 Stunden die Woche auf wahrscheinlich 120“ hochgeschnellt.

Der Öffentlichkeit könnte Musks Arbeitsbelastung herzlich egal sein. Wäre der 51-Jährige nicht Chef des Elektroautoherstellers Tesla, der im Unterschied zu Twitter und seiner Raketenfirma SpaceX börsennotiert ist.

Und unter den Tesla-Aktionären wächst die Angst, dass die Führung des wertvollsten Autokonzerns der Welt unter der hohen Belastung von Musk leidet.

