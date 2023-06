Elektromobilität Daimler Truck rechnet mit rasantem Wachstum bei Elektrobussen

Wien Daimler Truck stellt sich auf boomende Verkäufe von vollelektrischen Bussen ein – vor allem im öffentlichen Personennahverkehr. „Die Geschäftsentwicklung, die wir prognostizieren, ist wirklich eine sehr positive“, erklärte der Chef der Sparte Daimler Buses, Till Oberwörder, am Montag.

Viele Verkehrsbetriebe müssten ausgehend von immer strengeren Emissionsvorgaben in der EU den Dieselmotor in den kommenden Jahren aus ihren Flotten verbannen. Dadurch zeichne sich ein breites Wachstum bei Fahrzeugen mit Batterien und Brennstoffzellen ab, glaubt Oberwörder.

Der Manager kündigte an, den ersten Produktionsstandort der Firma im kommenden Jahr komplett auf Stromfahrzeuge umzustellen. In Mannheim sollen demnach künftig nur noch die elektrischen Versionen des Omnibusses Citaro hergestellt werden, die Verbrenner-Varianten entfallen. „Nur noch eCitaros aus Mannheim – das zeigt den Hochlauf des Marktes“, erklärt Oberwörder.

Aktuell ist das Geschäft mit Elektrobussen bei der Tochter des weltgrößten Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck allerdings noch sehr klein. Mannheim ist zudem nur einer von mehreren Fertigungsstandorten der Firma. Darüber hinaus ist der eCitaro bis dato das einzige vollelektrische Produkt von Daimler Buses in Europa.

2022 konnte das Unternehmen laut eigenen Angaben lediglich etwa 450 eCitaros verkaufen. Im laufenden Geschäftsjahr werden 600 bis 650 Stück angepeilt. Das wäre zwar ein ordentliches Wachstum von mehr als 40 Prozent, aber der Sprung erfolgt weiterhin auf vergleichsweise niedrigerem Niveau. Der Anteil vollelektrischer Fahrzeuge am Gesamtabsatz von Daimler Buses in Europa lag im ersten Quartal nur bei rund sieben Prozent.

In diese Zahl sind allerdings auch die Verkäufe von Überland- und Reisebussen inkludiert. Betrachtet man nur das Segment der Stadtbusse sei der Elektroanteil bereits deutlich höher, betont Mirko Sgodda, Leiter Marketing und Sales bei Daimler Buses. Und auch die avisierten 650 eCitaros in diesem Jahr würden nur den Anfang des absehbaren E-Booms markieren. „Der Auftragsbestand ist deutlich höher als unser Absatzplan. Daraus nährt sich unsere Zuversicht“, bekundet Sgodda.

Das Geschäft mit elektrischen Stadtbussen ist stark im Wandel und hart umkämpft. Bei den Ausschreibungen zählt vor allem der Preis. Der Marktführer in dem Segment in Europa war im vergangenen Jahr mit Yutong ein in der Öffentlichkeit eher unbekannter chinesischer Anbieter. Dahinter folgte mit einem BYD-Gemeinschaftsunternehmen gleich der nächste Hersteller aus Fernost. Daimler Buses kam nur auf Platz drei. Das zeigen Zahlen der Marktforschungsfirma Chatrou CME Solutions.

Insgesamt ist der Markt für elektrische Stadtbusse in der EU und in Großbritannien im Vorjahr von 3300 auf 4150 Fahrzeuge um gut ein Viertel gewachsen. Im ersten Quartal 2023 wurden erstmals mehr Stadtbusse mit Stromantrieb verkauft als Dieselfahrzeuge. Eine Zeitenwende. Viele etablierte Hersteller wie MAN, Volvo Buses oder Iveco müssen sich umstellen und teils neue Wege gehen.

So will Daimler Buses künftig etwa die Batterietechnik mit der wasserstoffbasierten Brennstoffzelle kombinieren. Der eigene Batteriebus eCitaro erhält dabei eine Brennstoffzelle von Toyota als „Range Extender“. Dadurch erhöht sich die Reichweite von 280 auf maximal 400 Kilometer. Bei der längeren Gelenkbusvariante soll künftig eine Strecke von 350 statt 220 Kilometern ohne Nachladen möglich sein. Man sei somit künftig in der Lage, „alle Verbrennungsmotor-Anwendungen zu ersetzen“, erklärt Vertriebschef Sgodda.

Elektromobilität: Brennstoffzelle und Rundum-sorglos-Pakete

Die Fahrzeuge sind teils bereits bestellbar. Preise nennt Daimler Buses offiziell nicht – wohl auch, weil der Doppelantrieb den Anschaffungspreis des Citaro noch mal deutlich in die Höhe treibt. Schon bisher sind Elektrobusse tendenziell doppelt so teuer in der Anschaffung wie Dieselfahrzeuge. Entscheidend sind daher Fördergelder und das clevere Kalibrieren der Gesamtbetriebskosten.

Mirko Sgodda, Leiter Marketing und Sales bei Daimler Buses

„Die volle Leistungsfähigkeit unserer Busse entfaltet sich erst eingebettet in ein Gesamtsystem“, sagt Sgodda. Daher will Daimler Buses künftig verstärkt Rundum-sorglos-Pakete an Kommunen und deren Verkehrsbetriebe verkaufen. Diese beinhalten von der Ladesäule und dem Anschluss ans Stromnetz über die Installation von Transformatoren, Batteriespeichern und Photovoltaikanlagen bis hin zur Wartung sowie dem Lade- und Depotmanagement alle möglichen Leistungen.

Der Betrieb eines vollelektrischen Fuhrparks sei alles andere als trivial. Daimler Buses dient sich daher immer stärker als Generalunternehmer an und hat dafür eine neue Gesellschaft gegründet. Die Daimler Buses Solutions GmbH arbeitet laut Geschäftsführer Dietrich Müller bereits an der Umsetzung von 15 konkreten Projekten. Die bearbeiteten Volumina variieren zwischen 200.000 Euro und zweistelligen Millionenbeträgen – je nach Serviceumfang.

„Wir sehen sehr großen Bedarf“, sagt Müller. Man sei neben den bestehenden Projekten aktuell mit einer großen zweistelligen Anzahl von Kunden in intensiven Gesprächen und beteilige sich an Ausschreibungen. Das Geschäft soll schnell wachsen und die zyklischen Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen mit laufenden Service-Einnahmen ergänzen, die meist lukrativer sind. Angedacht sind zudem gänzlich neue Konzepte, etwa das Teilen von Umsätzen mit Softwarepartnern.

Gerade kleine und mittlere Flottenbetreiber müssen sich Gedanken machen, ob sie künftig noch im selben Umfang wie bisher ihre Fahrzeuge selbst warten möchten. Es bedarf hoher Investitionen, um Werkstätten und Mitarbeiter für den Umgang mit Hochvolttechnik umzurüsten und zu schulen. Mancher Verkehrsverbund konzentriert sich künftig vielleicht lieber auf den Betrieb des Fuhrparks und lagert das Service-Geschäft aus.

Hier will Daimler Buses punkten; entwickelt individuelle Simulationen, Machbarkeitsstudien, Betriebskonzepte und hofft auf Umsetzungszuschläge. „Das ist der richtige Weg“, sagt Stefan Bratzel, Leiter des Center of Automotive Management (CAM). „Die Fahrzeughersteller müssen im Zuge der Elektromobilität über den Verkauf der reinen Hardware hinausdenken.“ Die Pakete der Hersteller müssten aber gut gemacht sein.

