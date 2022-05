Elektromobilität Daimler Truck steigt bei Manz ein – Aktie des Batteriespezialisten legt bis zu 20 Prozent zu

München In Baden-Württemberg entsteht ein neues Bündnis mit Signalwirkung. Daimler Truck, der weltgrößte Hersteller von schweren Lastwagen und Bussen, sichert sich für fast 31 Millionen Euro rund zehn Prozent der Anteile an dem schwäbischen Maschinenbauer Manz. Das teilten beide Konzerne am Montag mit und kündigten an, künftig als strategische Partner bei Batteriesystemen zusammenzuarbeiten.

Insbesondere für Manz mit einem Jahresumsatz von 228 Euro ist der Deal mit dem 40 Milliarden Euro schweren Nutzfahrzeugriesen eine große Sache. Die Aktie des Reutlinger Unternehmens schoss am Montag zwischenzeitlich um rund 20 Prozent in die Höhe; die Papiere von Daimler Truck legten um etwa 1,5 Prozent zu.

Beide Unternehmen wollen ihr Know-how bündeln, um eine hocheffiziente Produktion von Batteriezellen und Akkus für Lkw und Busse zu entwickeln. „Die Partnerschaft zwischen Daimler Truck und Manz bildet einen wesentlichen Grundstein unserer Batteriestrategie“, erklärte Andreas Gorbach, Technikvorstand bei Daimler Truck. Sein Konzern habe den Anspruch, Innovationsführer bei vollelektrischen Sattelscheppern zu sein.

„Dafür ist es elementar, über Batteriezellen zu verfügen, die den äußerst speziellen Anforderungen in Lastkraftwagen und Bussen gerecht werden“, sagte Gorbach. Notwendige Voraussetzung dafür sei eine sehr enge Verzahnung der Produktentwicklung und der Entwicklung von Produktionsprozessen.

Konkret soll Manz für Daimler Truck in dessen Mannheimer Werk eine Pilotlinie zur Produktion von Batteriezellen und zur Montage kompletter Akkupakte hochziehen. Daimler Truck will in Mannheim eigene Lithium-Ionen-Zellen entwickeln und in Kleinserie fertigen. Über 60 neue Anlagen sollen dafür in den kommenden Monaten auf einem rund 10.000 Quadratmeter großen Areal aufgebaut werden.

In dem „Innovationslaboratorium“ in Mannheim will Daimler Truck wichtige Erkenntnisse darüber gewinnen, welche Zellchemie künftig am besten dafür geeignet ist, die bis zu 40 Tonnen schweren Nutzfahrzeuge des Unternehmens zu elektrifizieren. Der Dax-Konzern mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart plant, bis Ende des Jahrzehnts mehr als die Hälfte seiner Lastwagen mit elektrischen Antrieben zu verkaufen, also mit Batterie oder Brennstoffzelle.

Gleichzeitig sollen die Kapazitäten bei klassischen Dieselmotoren sukzessive schrumpfen. Die Produktion mittelschwerer Aggregate wird bis 2026 beispielsweise an den US-Spezialisten Cummins ausgelagert.

Gerade an den drei deutschen Powertrain-Standorten von Daimler Truck in Mannheim, Gaggenau und Kassel herrscht folglich große Nervosität. Ohne die Montage wesentlicher Komponenten für Elektrotrucks – von den Achsen, über die Elektromotoren bis hin zu Batteriesystemen – dürften die 14.000 Jobs vor Ort nicht zu halten sein.

