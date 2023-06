Elektromobilität Der Supercharger-Siegeszug: Nach Ford, GM, Rivian und Volvo setzt auch VW auf Teslas Ladenetz

Teslas Ladenetzwerk und Ladestandard setzen sich immer mehr durch. Das wird zur Herausforderung für die deutschen Hersteller.

Nach Angaben des US-Energieministeriums machen Teslas Supercharger rund 60 Prozent aller US-Schnellladestationen aus. (Foto: dpa) Tesla-Supercharger

New York Die Ankündigungen folgen Schlag auf Schlag. Am Donnerstag erklärte auch das Ladenetzwerk Electrify America, das zum Volkswagen-Konzern gehört, Stecker für Teslas Ladestandard (NCAS) bis 2025 auch in seinem Netzwerk in den USA und Kanada anzubieten. Der wichtigste konkurrierenden Standard CCS solle auch weiter unterstützt werden.

Erst am Dienstag hatte der schwedische Pkw-Hersteller Volvo erklärt, einen Zugang zu Teslas Ladenetz in Amerika, den sogenannten Supercharger-Stationen, zu erhalten. Volvo-Fahrer können aufgrund der Vereinbarung zwischen den beiden Autoherstellern ab kommendem Jahr rund 12.000 Tesla-Ladesäulen in den USA, Kanada und Mexiko nutzen. Volvo hat zudem als erster europäischer Automobilhersteller Teslas nordamerikanischen Ladestandard übernommen.

In den vergangenen Wochen hatten bereits die Traditionshersteller Ford und General Motors sowie das Pick-up-Start-up Rivian ähnliche Vereinbarungen mit Tesla geschlossen. Hyundai und die Chrysler-Muttergesellschaft Stellantis ziehen laut eigener Aussage einen ähnlichen Schritt in Erwägung.