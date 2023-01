Elektromobilität Einträge in Lobbyregister enthüllen: VW lotet Bau von Batteriewerk in Ontario aus

Düsseldorf Wenn es bei Volkswagen um potenzielle Standorte für Batteriezellfabriken geht, gibt sich der Konzern üblicherweise schmallippig. Bei der Suche geht es um Fördergelder in Millionenhöhe, verschiedene Regionen treten in Wettbewerb zueinander und überbieten sich gegenseitig. Da ist ein zu frühes Festlegen kontraproduktiv.

Nun lässt sich die Suche von Deutschlands größtem Autobauer in einer Region zumindest klarer einkreisen. So zieht Volkswagen in Nordamerika offenbar Ontario als künftige Heimat für eines seiner Batteriezellwerke in Betracht. Das zeigen Einträge im Lobbyregister der kanadischen Provinz.

Die Seite des Integritätsbeauftragten von Ontario listet aktuell fünf Einträge für den Volkswagen-Konzern von Anfang Januar 2023 auf – darunter sind eine renommierte Immobilienberatung und zwei Anwaltskanzleien, die den Konzern offenbar in der Sache vertreten.

Den Dokumenten zufolge geht es um die „Untersuchung einer möglichen Produktionsstätte“ in der kanadischen Provinz. Ontario habe angeboten, „das Projekt durch Investitionen und andere Anreizbeiträge zu unterstützen“, heißt es darin. So wolle die Provinz „konkurrenzfähig zu anderen in Betracht gezogenen Standorten“ sein.

Unter der Nummer PP4740 taucht sogar CEO Oliver Blume persönlich in dem Register auf. Demnach hat der VW-Chef mit insgesamt sieben kanadischen Ministerien den Austausch gesucht. Auch das Büro von Premier Justin Trudeau ist in dem Registereintrag unter „Lobbying Targets“ angegeben.

Fünf aktuelle Treffer für Volkswagen. Lobbyregister von Ontario

Volkswagen lehnte einen Kommentar zu den Registereinträgen ab. Ein Sprecher bestätigt lediglich, dass der Konzern „derzeit geeignete Standorte für eine erste Gigafactory in Nordamerika“ evaluiere und diese anhand von 100 Faktoren prüfe, dazu gehören zum Beispiel die Verfügbarkeit und der Preis von grünem Strom in einer Region. Bisher seien jedoch „keine Entscheidungen getroffen“, so der Sprecher.

Volkswagen sucht schon länger die Nähe der kanadischen Regierung

In der Tat sind die Dokumente noch kein Beleg dafür, dass Volkswagen seine erste Gigafabrik in Nordamerika in Ontario bauen wird. Allerdings sucht der Konzern in Batteriefragen schon länger die Nähe Kanadas. Im August 2022 unterzeichnete der damalige CEO Herbert Diess mit der Trudeau-Regierung eine Grundsatzvereinbarung („Memorandum of Unterstanding“) zur Batterie-Wertschöpfung und Rohstoffabsicherung.

Im Dezember hatte Volkswagen dann eine Zusatzvereinbarung mit dem kanadischen Wirtschaftsminister François-Philippe Champagne geschlossen. Beide Seiten verständigten sich damals unter anderem darauf, mögliche Standorte für eine Zellfabrik zu identifizieren. Konzernchef Blume bezeichnet Kanada seither als „logische Option“ für die Batteriezellfertigung.

Der nördliche Nachbar der USA ist eines der wenigen Länder in der westlichen Welt, die über wichtige Batterierohstoffe wie Lithium, Nickel oder Kobalt verfügen. Zudem verfolgt das Land eine konsequente Nachhaltigkeitsstrategie und will in den kommenden Jahren komplett auf erneuerbare Energie umschwenken. Schon heute ist Kanada nach Brasilien und China der drittgrößte Erzeuger von Energie aus Wasserkraft.

„Kanada zählt aufgrund seiner Rohstoffvorkommen, der Expertise in der Kathoden- und Anodenherstellung und nicht zuletzt wegen seiner Erfahrung beim Recycling sicher zum engeren Favoritenkreis bei der Standortauswahl“, fasst Christian König zusammen, Auto-Experte in Atlanta und selbst ehemaliger Manager bei der VW-Tochter Porsche.

Schulterschluss für E-Mobilität. (Foto: Volkswagen AG) Kanadas Industrieminister Champagne, VW-Vorstände Schmall und Blume (v.l.) im Dezember 2022

Druck entsteht zusätzlich politisch durch den „Inflation Reduction Act“ der US-Regierung von Präsident Joe Biden. Das im August unterzeichnete 430-Milliarden-Dollar-Investitionspaket soll die US-Industrie klima- und zukunftsfest machen.

Doch in den Genuss großzügiger Steuerrabatte kommen Käufer von Elektroautos nur, wenn die Autobauer ihrerseits strikte Vorgaben erfüllen. So müssen die Rohstoffe für Batterien aus einem Land kommen, mit dem die USA ein Freihandelsabkommen haben. Das wäre im Fall Kanadas gegeben. Außerdem muss ein Großteil des Autos und der Batterie in Nordamerika gefertigt werden.

VW: Geschäft in Nordamerika hochfahren, um unabhängiger von China zu werden

Amerika wird für Volkswagen auch deshalb immer wichtiger, weil der Konzern so seine Abhängigkeit von China reduzieren will. So soll VWs Marktanteil nach dem Willen des neuen US-Chefs Pablo Di Si bis 2030 zehn Prozent betragen. Vor allem große Elektro-SUVs sollen den Absatz ankurbeln. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg: Im September 2022 betrug VWs Marktanteil in Amerika gerade einmal 3,5 Prozent.

Volkswagens größtes Werk in Nordamerika steht in Chattanooga, im US-Bundesstaat Tennessee. In der Stadt, die direkt an den Bundesstaat Georgia grenzt, fertigt VW unter anderem seine US-Ausführung des Elektromodells ID.4. Es gibt daher immer wieder Spekulationen über ein Batteriezellwerk in der Region.

Wie das Handelsblatt aus Konzernkreisen erfahren hat, hat Volkswagen vergangene Woche entschieden, in Nordamerika ein weiteres Elektroauto zu produzieren. Dabei handelt es sich demnach um einen kompakten SUV, kleiner als der ID.4. Dieser soll ab Mitte des Jahrzehnts am US-Stammwerk in Chattanooga oder im mexikanischen Puebla produziert werden. Ein Sprecher bestätigte auf Anfrage entsprechende Pläne, wollte sich aber nicht zu Details äußern.

Für eine Batterie müssen große Mengen an Rohstoffen bewegt werden. Kurze Transportwege dürften für Volkswagen daher wirtschaftlich hohe Priorität haben. VW hat dabei schon angekündigt, sich an Rohstoffminen in dem Land zu beteiligen.

Wenn es uns nicht gelingt, die (…) rasch und verlässlich zu senken, sind Investitionen in energieintensive Produktion oder in neue Batteriezellfabriken in Deutschland und der EU praktisch nicht mehr darstellbar. VW-Markenchef Thomas Schäfer

Im Dezember schloss das konzerneigene Batterieunternehmen PowerCo zudem eine Vereinbarung mit dem belgischen Materialtechnologie- und Recyclingkonzern Umicore, die VW Kathodenmaterial für seine künftige Batteriezellfertigung sichern soll. Dazu plant Umicore, eine Fabrik für Batteriematerialien in Kanada zu errichten – in Kingston in Ontario.

Kathodenmaterialien zählen zu den wichtigsten Stoffen in einer Batterie. Sie bestimmen, wie effizient, zuverlässig und langlebig ein Akku ist – und wie schnell er aufgeladen werden kann. Umicore und VW kooperieren auch in Europa miteinander.

Hierzulande baut VW eine Gigafabrik in Salzgitter, eine weitere im spanischen Valencia und in Osteuropa gelten als gesetzt. Bis 2030 will VW so insgesamt sechs Batteriezellwerke in Europa errichten. Aus Konzernkreisen ist jedoch in letzter Zeit zu hören, dass diese Zahl wackelt – vor allem wegen der stark gestiegenen Energiepreise.

In einem LinkedIn-Post mahnte Markenchef Thomas Schäfer neulich sogar: „Wenn es uns nicht gelingt, die Energiepreise in Deutschland und Europa rasch und verlässlich zu senken, sind Investitionen in energieintensive Produktion oder in neue Batteriezellfabriken in Deutschland und der EU praktisch nicht mehr darstellbar.“ Davon könnten dann andere Regionen profitieren. Nordamerika zum Beispiel.

