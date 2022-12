Elektromobilität Elon Musk beschwichtigt Sorgen der Anleger – Tesla-Aktie steigt mehr als sieben Prozent

Probleme in China und die Kapriolen rund um Twitter hatten die Investoren verunsichert. Mit einer E-Mail an die Tesla-Mitarbeiter schickt Elon Musk den Kurs nun wieder nach oben.

Der Tesla-CEO stand zuletzt in der Kritik. (Foto: Reuters) Elon Musk

San Francisco Ein Kommentar von Tesla-Chef Elon Musk hilft der Aktie des Elektroautobauers am Donnerstag erneut auf die Sprünge. Die Papiere notierten zum Handelsstart an der Wall Street rund 7,5 Prozent im Plus bei 120 Dollar.

Musk hatte nach den jüngsten Kursturbulenzen die Mitarbeiter in einer E-Mail beschwichtigt. „Lassen Sie sich nicht zu sehr von der Verrücktheit der Aktienmärkte irritieren. Wenn wir weiterhin eine hervorragende Leistung zeigen, wird der Markt dies anerkennen“, schrieb Musk am Mittwoch.

Er glaube fest daran, dass Tesla langfristig das wertvollste Unternehmen der Welt werde. Musk forderte die Mitarbeiter auf, die Auslieferung der Fahrzeuge bis zum Ende des Quartals voranzutreiben. „Bitte gehen Sie in den nächsten Tagen aufs Ganze und helfen Sie, wenn möglich, bei der Auslieferung. Es wird einen echten Unterschied machen.“ Tesla bietet seine Modelle in den USA und China noch bis Ende des Jahres zu einem vergünstigten Preis an.