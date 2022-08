Elektromobilität Fehlstart für die Tesla-Jäger Xpeng und Lucid

Xpeng aus China und Lucid aus den USA wollen eigentlich den großen Konkurrenten Tesla herausfordern. Derzeit kämpfen sie vor allem mit eigenen Problemen.

Die Limousine ist aktuell noch das Flaggschiff der Chinesen. XPeng P7

Düsseldorf Mit einem Weltrekord ließ Xpeng die Autobranche noch vor einer Woche aufhorchen. Die Ladestation S4, die der chinesische Hersteller in Guangzhou enthüllte, kann Elektroautos mit einer Leistung von bis zu 480 Kilowatt (kW) laden. Fünf Minuten reichen da, um genug Strom für 210 Kilometer in die Batterie zu jagen, jubelten die Chinesen. Tesla und Porsche schaffen da weniger.

Der Verkauf werde „ durch die Decke gehen“, erklärte Gründer He Xiaopeng. Immerhin könne bislang nur der XPeng G9 eine solche Ladeleistung verarbeiten.

Tesla und Porsche – Xiaopeng sieht sich und das von ihm gegründete Unternehmen in derselben Liga. Nur wenige Tage später scheint der Optimismus nun verflogen: Nach der Veröffentlichung neuer Quartalszahlen in den USA rauschte die Aktie von Xpeng am Dienstag um fast elf Prozent ab – auf einen historischen Tiefstand.

Katastrophale Prognose für Auslieferungen