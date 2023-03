Mit ihren Stromautos verdienen die meisten Autobauer nur wenig Geld. Ford gibt das erstmals offen zu. Volkswagen und Mercedes blocken vorerst weiter ab.

Düsseldorf Als erster großer traditioneller Autohersteller weist Ford konkrete Finanzkennziffern für das Geschäft mit Elektroautos aus. In diesem Jahr rechnet die Nummer zwei unter den US-Autokonzernen in dem Bereich mit einem Verlust von rund drei Milliarden Dollar, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.

Ford will damit vor allem für mehr Transparenz an der Börse sorgen. Die meisten anderen Hersteller machen dagegen weiterhin ein Geheimnis um ihre konkreten Zahlen aus dem Elektro-Geschäft. Volkswagen und Mercedes-Benz wollen keine separaten Angaben veröffentlichen. Klar ist, dass die Umrüstung der Modelle auf Stromantrieb hohe Investitionen erfordert und die Konzerne damit zunächst wenig Geld verdienen.

Mit seinen Elektroautos macht Ford nicht nur in diesem Jahr hohe Verluste. 2022 verbuchte der US-Konzern damit ein Minus von 2,1 Milliarden Dollar, 2021 waren es 900 Millionen.

Ford will Ende des Jahres Gewinn mit Elektroautos machen

