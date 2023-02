Elektromobilität Heizung bei Elektro-Porsche Taycan fällt häufig aus

Düsseldorf Porsche-Fahrer müssen sich in diesem Winter warm anziehen – und das ist unter Umständen wörtlich zu verstehen. Der Grund: Die Heizungsanlage des Elektrosportwagens Taycan macht offenbar Ärger und fällt laut mehreren Kundenberichten mitunter sogar ganz aus. Betroffen sind auch Fahrzeuge des Elektrocoupés Audi E-Tron GT. Beide Elektroautos basieren auf der gleichen technischen Plattform. Viele Bauteile sind identisch, darunter auch die Heizung.

Etwa 800 Porsche- und 200 Audi-Modelle sollen betroffen sein, berichtet das britische Fachmagazin „Auto Express“. Der US-Wirtschaftsdienst Bloomberg zitiert einen norwegischen Taycan-Fahrer, der sein Fahrzeug in einem Internetforum als „absolut nutzlos im Winter“ bezeichnete. Dabei ist der Taycan mit einem Preis ab 88.400 Euro ein teures Elektroauto.

In einem deutschsprachigen Porsche-Forum meldeten sich seit Dezember knapp vier Dutzend Nutzer zu Wort, bei denen das Problem aufgetreten ist. Teilweise berichten die Kunden von langen Wartezeiten für den Tausch des mangelhaften Bauteils. Aus mehreren Foreneinträgen geht außerdem hervor, dass wohl eine Heizung der Firma Webasto ursächlich für den Fehler sei und getauscht werden müsse. Webasto wollte sich auf Handelsblatt-Anfrage nicht dazu äußern.

Porsche Taycan: Probleme mit der Heizung und Ersatzteile fehlen

Porsche bestätigte, dass es beim Taycan „aufgrund eines potenziellen Materialfehlers zu Ausfällen der Heizung“ kommen kann, nannte allerdings keine Details und auch nicht den Hersteller des mangelhaften Bauteils. Eine Sprecherin erklärte, dass durch den Fehler die Heizungsfunktion und das Entfrosten nicht funktionieren könnten. Darüber hinaus sei es nur eingeschränkt möglich, den Taycan zu entfeuchten. Zur Reparatur der Fahrzeuge sei ein Austausch des Heizgeräts nötig. Allerdings könne es wegen Lieferengpässen derzeit zu Verzögerungen kommen. Porsche stellt seinen Kunden in Einzelfällen Ersatzautos zur Verfügung.

Auch Audi bestätigte die Probleme des E-Tron GT und teilte mit, dass man Kunden „in definierten Einzelfällen ein alternatives Mobilitätsprogramm“ anbiete. „Zu Fallzahlen können wir uns aufgrund der laufenden Analysen im Moment nicht äußern“, sagte ein Sprecher der VW-Tochter.

Teilemangel und VW: ID-Elektroautos ohne Wärmepumpe

Auch in anderen Elektromodellen des VW-Konzerns sorgen Lieferverzögerungen derzeit für Komfortprobleme. So meldete Ende Januar die Zeitschrift „Auto Motor Sport“, dass die elektrischen ID-Modelle von Volkswagen derzeit ohne optionale Wärmepumpe ausgeliefert werden. Auch die Marken Audi und Skoda sind demnach betroffen. Beim Bestellprozess lässt sich das Feature gar nicht erst auswählen.

Ein Sprecher bestätigte dem Handelsblatt, dass das Problem weiterhin bestehe. Wärmepumpen dienen in Elektroautos dazu, die Batterie vorzuheizen, um sie so effizienter zu machen. Sie wird aber auch genutzt, um den Innenraum eines Fahrzeugs mit Wärme zu versorgen. Allerdings kann ein Elektroauto auch ohne Wärmepumpe beheizt werden, das Bauteil ist in vielen Autos als Extra verfügbar. Anders als bei Diesel- oder Benzinfahrzeugen entsteht in Elektroautos nicht genügend Abwärme zum Heizen, deshalb muss die Energie zum Heizen aus der Antriebsbatterie erzeugt werden.

Der Taycan ist als erster rein elektrisch angetriebener Porsche enorm wichtig für das Image und die Transformation des Sportwagenbauers. Allerdings bereitete das Prestigemodell den Schwaben zuletzt Sorge. So konnte Porsche im vergangenen Jahr weltweit nur 34.801 Fahrzeuge der Baureihe ausliefern – 16 Prozent weniger als im Vorjahr. Porsche begründet den Rückgang mit Lieferkettenproblemen und eingeschränkter Teileverfügbarkeit.

Mehr: Warum das Elektroauto Taycan Sorgen macht

Erstpublikation: 13.02.2022, 19:01 Uhr.