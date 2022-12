Elektromobilität LG Energy Solution plant Milliardeninvestitionen in Batteriefabrik

Knapp drei Milliarden Euro will der südkoreanische Konzern in das neue Werk stecken. Zu den Abnehmern des Unternehmens gehören Tesla, Volkswagen und GM.

Seoul Der südkoreanische Batteriehersteller LG Energy Solution plant Milliardeninvestitionen in ein Werk in Ochang. Umgerechnet 2,9 Milliarden Euro wolle das Unternehmen bis 2026 in die Batteriefabrik, die zylindrische Batterien für Elektroautos produziert, investieren, teilte der Konzern am Montag mit.

Neben Produktion solle die Anlage auch Forschung und Entwicklung umfassen. Durch den Ausbau rechnet LG Energy Solution damit, 1800 zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen.

Zu den Kunden des Unternehmens gehören unter anderem Tesla, Volkswagen und GM.

