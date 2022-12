Elektromobilität Mercedes erweitert Kapazität für elektrische Antriebe ab 2024

Mit der Marke EQ will Mercedes den Absatz von Elektroautos in den kommenden Jahren deutlich steigern. Darum werden auch die Werke der Schwaben umgebaut.

Frankfurt Mercedes-Benz verdoppelt die Produktionskapazität für elektrische Antriebe im größten Komponentenwerk des Autobauers in Stuttgart-Untertürkheim auf eine Million Stück. Der Hochlauf für Antriebe der vollelektrischen Fahrzeuge der Marke EQ solle ab 2024 beginnen, teilte der Autobauer am Dienstag mit und bestätigte damit einen Bericht der „Wirtschaftswoche“. Dazu habe das Unternehmen mit dem Betriebsrat eine neue Vereinbarung geschlossen. Die Marke mit dem Stern will bis Ende des Jahrzehnts ihr gesamtes Angebot auf reine E-Autos umstellen, wenn die Marktnachfrage entsprechend ist.

In dem Stammwerk, das auch die Konzernzentrale beherbergt, wird die Produktion seit 2019 schrittweise von Motoren und Getrieben für Verbrennerautos auf die Technik für E-Autos umgestellt. Betriebsrat und Unternehmensleitung hatten darum gerungen, ob die E-Antriebe selbst gebaut oder zugekauft werden.

Die elektrische Antriebseinheit für die neuen Modelle werde bei Mercedes-Benz intern entwickelt, erklärte der Autobauer weiter. In Untertürkheim ist auch die Antriebsforschung und -entwicklung angesiedelt. Der Aufbau der neuen Montagelinien beginne im kommenden Jahr. Beschäftigte werden an dem Standort mit derzeit rund 16.000 Mitarbeitenden dafür umgeschult.

