Elektromobilität Mercedes will ebenfalls Tesla-Ladenetz in Nordamerika nutzen

Mit dem Dax-Konzern hat sich ein weiterer großer Autobauer dem Tesla-Standard angeschlossen. Die Vormachtstellung des US-Konzerns bei den Ladesäulen weitet sich aus.

Der Konzern betreibt in den USA rund 12.000 Schnelladestationen. (Foto: AP) Tesla-Ladesäule in Kalifornien

Stuttgart, New York Mit Mercedes-Benz will ein weiterer Autobauer künftig das nordamerikanische Ladenetz von Tesla für seine Elektroautokunden verfügbar machen. Ab 2024 sollen Mercedes-Kunden Teslas Schnellladesäulen in Nordamerika nutzen können, teilten die Stuttgarter am Freitag mit. Zuvor hatten Volkswagen sowie die US-Autobauer General Motors und Ford entsprechende Pläne angekündigt.

Mercedes will ab 2025 Teslas North American Charging Standard (NACS) in seine neuen Elektroautos einbauen. Im Jahr 2024 soll das Laden der bislang mit dem konkurrierenden CCS-Standard ausgestatteten Mercedes-Autos aber bereits mit einem Adapter möglich sein. Insgesamt gehe es um über 12.000 Tesla-Schnellladestationen in Nordamerika.

Mercedes bekräftigte außerdem seine Pläne, bis Ende des Jahrzehnts 2500 eigene Schnellladepunkte in Nordamerika aufzubauen, die ersten sollen Ende dieses Jahres in Betrieb genommen werden. Sie sollen sowohl mit NACS- als auch mit CCS-Steckern ausgestattet sein. Weltweit sind mehr als 10.000 eigene Mercedes-Ladepunkte geplant.

Am vergangenen Donnerstag hatte Electrify America, das zum Volkswagen-Konzern gehört, Stecker für Teslas Ladestandard bis 2025 auch in seinem Netzwerk in den USA und Kanada anzubieten. CCS solle daneben weiter unterstützt werden. Auch VW erklärte, derzeit die „Implementierung“ der NACS-Technologie in seinen Autos zu prüfen. Nach Handelsblatt-Informationen ist diese Prüfung weit gediehen. Demnach sprechen VW und Tesla bereits über einen Einbau des Tesla-Steckers in VW-Fahrzeuge und eine damit mögliche Öffnung des Tesla-Ladenetzes für Kunden der Wolfsburger. Tesla hat sich in Nordamerika dominante Position erarbeitet Dabei geht es laut Konzernkreisen zunächst um den nordamerikanischen Markt. Denkbar sei jedoch auch, den Tesla-Standard in anderen Märkten zu übernehmen, heißt es. Wie dies genau ablaufen soll, ist demnach noch offen. Ein VW-Sprecher wollte die Informationen in der vergangenen Woche auf Anfrage nicht kommentieren. Für Tesla-Chef Elon Musk ist der Run auf sein Supercharger-Netzwerk ein Erfolg. Tesla, das zuletzt mit schwächelnden Absatzzahlen kämpfte, kann die zusätzlichen Einnahmen gut gebrauchen. In Nordamerika hat sich der Konzern als Elektropionier eine einzigartige Position auf dem Lademarkt erarbeitet. Nach Angaben des US-Energieministeriums machen Teslas Supercharger rund 60 Prozent aller US-Schnellladestationen aus. Mehr: Diese fünf Elektroautos taugen auch für die Großfamilie