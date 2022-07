Elektromobilität Musks früherer Technikchef recycelt künftig die VW-Batterien in Nordamerika

New York Die Umweltbilanz des Elektroautos hängt auch an einer entscheidenden Frage: Was wird aus den Batterien, wenn sie nicht mehr gebraucht werden? Batterien sind nicht nur eine wichtige Komponente, um Autos mehr Reichweite zu geben – sie stecken auch voller seltener Rohstoffe wie Kobalt, Kupfer, Nickel und Lithium.

VW Nordamerika setzt darum auf eine neue Partnerschaft für das Recycling der Batterien. VW will künftig mit dem US-Start-up Redwood Materials aus Nevada zusammenarbeiten, erfuhr das Handelsblatt vorab. Das Unternehmen hat sich auf das Recycling von E-Autobatterien spezialisiert.

Hinter Redwood steckt mit JB Straubel eine echte Ikone der Elektromobilität. Straubel war einst der fünfte Angestellte des damals neu gegründeten Elektroautoherstellers Tesla und damit noch früher an Bord als Elon Musk. Über Jahre war er für die Konstruktion und Antriebe der Tesla-Modelle zuständig.

Damit Batterien später wiederverwertbar sind, will VW das Recycling schon bei der Entwicklung und Herstellung berücksichtigen. Das Ziel sei der Aufbau einer „zirkulären Elektroautowirtschaft“, erklärt VW-Nordamerika-Chef Scott Keogh. „Redwood Materials ist ein großartiger Partner, der uns dabei hilft, die Einführung von Elektrofahrzeugen in Amerika zu beschleunigen“, betont er.

Nüchterner ausgedrückt, will VW die Kosten für die Batterien senken, indem weniger seltene Rohstoffe geschürft werden müssen. Schließlich sollen Elektroautos bis 2030 mehr als die Hälfte des VW-Absatzes in Nordamerika ausmachen. Hierfür plant Keogh mit 25 neuen Fahrzeugmodellen. Die Verwertung der darin enthaltenen Batterien soll künftig Redwood übernehmen.

Lukratives Recycling

Dabei setzt VW auf die rund 1000 Händler von VW und Audi in den USA, die das Recycling organisieren sollen. Sie sollen Elektroautos am Ende ihres Lebenszyklus identifizieren und den Ausbau der Batterien übernehmen. Sicher verpackt sollen diese dann zum Redwood-Hauptsitz in Nevada transportiert werden, wo sie auseinandergenommen und verwertet werden.

Für VW Nordamerika ist das US-Unternehmen der einzige Recycling-Partner.

Mit chemischen Verfahren will Redwood hierbei die Primärrohstoffe wie Kobalt, Kupfer, Nickel und Lithium wiedergewinnen und einen Recycling-Grad von über 95 Prozent erreichen. Nach Veredelung werden die Rohstoffe zu Komponenten neuer Batterien verarbeitet: zu Anoden-Kupferfolien und Kathoden, die Redwood an US-Batteriezellhersteller verkaufen will.

Abgerechnet wird nach Kilogramm. Redwood wiederum kann durch das Recycling der Batterien die wiedergewonnenen Materialien günstiger am Markt weiterverkaufen. Die Partnerschaft soll auch Prototypen umfassen, etwa neue Batterien aus dem Battery-Engineering-Labor von VW in Chattanooga, das der Konzern im Juni eröffnet hat.

„Der Übergang zur E-Mobilität und zu erneuerbaren Energien ist da, und die Batterien, die diese Technologie antreiben, bieten unglaubliche Möglichkeiten“, sagt Redwood-Chef Straubel. „Jedes Jahr erreichen mehr und mehr Batterien das Ende ihrer Lebensdauer. Dadurch wird eine wachsende und unendlich wiederverwertbare Ressource verfügbar.“

Bei Redwood rechnet man damit, dass die Nachfrage nach den nötigen Rohstoffen in den kommenden Jahren mit dem Wachstum der E-Mobilität um 500 Prozent zunehmen wird. Das Recycling könnte den zu erwartenden Mangel zumindest etwas abschwächen, so die Hoffnung. Mit einem höheren Recyclinganteil müssten auch weniger wichtige Rohstoffe rund um den Erdball transportiert werden.

Expansion nach Europa geplant

Gemeinsam mit VW wolle man „eine heimische, kreislauffähige Lieferkette für Batterien schaffen“, so Straubel. Diese soll den ökologischen Fußabdruck von Lithium-Ionen-Batterien verbessern, ihre Kosten senken und so die Akzeptanz der Elektromobilität erhöhen.

Nach eigenen Angaben recycelt Redwood in Nevada heute bereits jährlich Lithium-Ionen-Batterien mit einer Kapazität von mehr als sechs Gigawattstunden. Das entspricht 60.000 Elektroauto-Batterien. Zu den Rohstoffträgern, die bei Redwood ankommen, zählen alte Batteriepacks, aber auch Abfall aus der Batterieproduktion.

Die eigene Arbeit mache den Großteil des heutigen Recyclings von Lithium-Ionen-Batterien aus, erklärt die Firma. In den kommenden Jahren will Redwood auch nach Europa expandieren. Deutschland gilt laut Konzernkreisen als vielversprechender Standort.

Nach der letzten Finanzierungsrunde im vergangenen Sommer kommt Redwood auf eine Bewertung von knapp vier Milliarden Dollar. Ein Börsengang ist aktuell nicht geplant, stattdessen will man weiter als private Firma wachsen und die Kosten des Recyclings nachhaltig senken, wie es am Hauptsitz in Carson City heißt.

Redwood-Chef Jeff Brian, genannt „JB“, Straubel gehört zu den bekanntesten Köpfen der Elektroautobranche. Bei Tesla entwickelte er mehrere Innovationen des Batteriedesigns. Ihm und seinen Ingenieuren gelang es bereits 2005, die Gefahr einer Batterieexplosion infolge einer Überhitzung zu verhindern, indem sie die einzelnen Zellen, aus denen ein Batteriepaket aufgebaut ist, effektiv gegeneinander abschirmten.

Batterierecycling bei VW

Während Tesla längst weltweit bekannt ist, könnte der Durchbruch von Redwood noch dauern. In den kommenden Jahren will das Unternehmen Recyclinganlagen im industriellen Maßstab aufbauen und neue Partner gewinnen. Neben VW arbeiten viele Größen der Autoindustrie mit dem Start-up zusammen: Vor zwei Wochen hatte Redwood eine Partnerschaft mit Toyota bekanntgegeben, auch mit Ford und Volvo kooperiert das Start-up bereits.

Mittel gegen die Rohstoffknappheit?

Für VW Nordamerika ist Redwood der einzige Recycling-Partner, 2025 will man die Kooperation evaluieren. Eine Schätzung zum Umsatzvolumen der Kooperation will der Konzern nicht abgeben.

Beobachter loben die Partnerschaft. „Es ist sehr zu begrüßen, dass sich VW anderen Herstellern anschließt und dafür Sorge trägt, dass die Batterien am Ende ihres Lebenszyklus wieder aufbereitet werden“, sagt Christian Koenig. Der Autoexperte hat für Porsche in Nordamerika gearbeitet und führt in Atlanta eine Beratung für Elektromobilität. Weltweit habe sich der Verkauf von elektrischen Fahrzeugen in den vergangenen zwei Jahren verdreifacht. Und die Nachfrage werde weiter steigen. Das führe zu einem massiven Bedarf an Rohstoffen wie Lithium, Kobalt und Nickel und entsprechenden Recyclingkapazitäten.

Redwood sei für das Recycling der richtige Partner, so Koenig: „JB Straubel ist ausgewiesener Batterieexperte und hat als langjähriger Technologiechef von Tesla großen Anteil am Erfolg des Unternehmens. Jetzt hat er sich ganz dem Batterierecycling verschrieben und arbeitet an innovativen Verwertungsverfahren.“

Klar ist aber auch: Der Markt der Zukunft ist umkämpft. So hat zuletzt die Aurubis AG aus Hamburg in Augusta, Georgia, den Aufbau eines 320 Millionen Dollar teuren Recyclingwerks bis 2024 angekündigt. Und in Europa werden auch Rohstoffriesen wie Glencore und Umicore sowie spezialisierte Unternehmen mit neuen Verfahren in den Markt drängen, sagt die Beratung Arthur D. Little (ADL) voraus.

ADL-Berater Philipp Seidel glaubt nicht, dass das Recycling die akute Rohstoffknappheit lösen kann. „Dafür gibt es in den kommenden zehn bis 15 Jahren schlicht noch zu wenige Alt-Batterien aus Elektrofahrzeugen und Ausschuss aus der Batterieproduktion. Die Produktion fährt ja gerade erst hoch.“ Linderung verspreche es dennoch. „2030 könnten 15 bis 20 Prozent des Lithiumbedarfs der Autoindustrie durch Recycling gedeckt werden“, so Seidel.

VW will in den USA eine eigene Batteriefertigung aufbauen. In Deutschland könnte der Konzern das Recycling selbst übernehmen. Zuletzt hatte der Autobauer den Ausbau des Batteriestandorts Salzgitter angekündigt.

