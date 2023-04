Benachrichtigung aktivieren Dürfen wir Sie in Ihrem Browser über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts informieren? Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Fast geschafft Erlauben Sie handelsblatt.com Ihnen Benachrichtigungen zu schicken. Dies können Sie in der Meldung Ihres Browsers bestätigen. Benachrichtigungen erfolgreich aktiviert Wir halten Sie ab sofort über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts auf dem Laufenden. Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Jetzt Aktivieren Nein, danke Anzeige

In China, für China. (Foto: dpa) Konzeptauto ID.Next in Shanghai Premium Elektromobilität So wollen Mercedes, VW und Co. ihr lahmendes Geschäft in China drehen Einzelsitze, Wärmepumpen, Infotainment-Updates: Um den Absatz ihrer Stromkarossen anzukurbeln, starten die deutschen Autobauer eine Qualitäts-Offensive. Sie ist bitter nötig. Lazar Backovic Franz Hubik 21.04.2023 - 16:26 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen Shanghai, Wien Es sind ernüchternde Zahlen. Lediglich 4599 Fahrzeuge konnte Mercedes-Benz seit dem Marktstart von seinen beiden vollelektrischen Spitzenlimousinen EQS und EQE in China bis jetzt verkaufen. Das geht aus Daten des Automotive-Dienstleisters Marklines hervor. Erhofft hatten sich die Stuttgarter ein Vielfaches dessen. Doch potenzielle Kunden bemängeln zu wenig Platz und Komfort im Fond. Nun reagiert der Dax-Konzern. Die EQ-Limousinen werden 2024 aufgewertet, erfuhr das Handelsblatt von drei Insidern. Konkret sollen statt der Rückbank, die im Kern aus der C-Klasse stammt, künftig auch Einzelsitze wie in der S-Klasse angeboten werden.

Hinzu kommen hochwertigere Kopfpolster, eine stärker geneigte Lehne und eine Wärmepumpe für mehr Effizienz. Auch das Infotainmentsystem erhält ein Update. 2025 folgt dann noch eine Modellpflege mit optischen Änderungen. Mercedes wollte sich dazu nicht äußern. Die Anpassungen zeigen exemplarisch, mit welchen Mitteln Deutschlands Autobauer versuchen, den teils lahmenden Absatz bei Elektroautos in Fernost anzukurbeln. Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen E-Mail Pocket Flipboard