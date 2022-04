Elektromobilität Software-Spezialist Twaice gewinnt neue Investoren: „Der Superzyklus der Batterie hat begonnen“

München Die Batterie gilt als Herz des Elektroautos und macht einen großen Teil der Produktionskosten aus. Viele Kunden fürchten, dass die Kapazität mit der Zeit nachlässt, das erschwert den Gebrauchtwagenhandel. Hersteller wiederum suchen nach Wegen, die Leistungskraft zu vergrößern.

Dabei setzen Autobauer wie Audi und Energieunternehmen, aber auch Versicherer, die Leistungsgarantien versichern, auf die Batterieanalytik-Software von Twaice. Nun hat das Münchener Start-up seine bislang größte Finanzierungsrunde abgeschlossen.

Mitgründer Michael Baumann ist überzeugt, dass nun ein Milliardenmarkt entsteht. „Der Superzyklus der Batterie hat begonnen“, sagt er im Gespräch mit dem Handelsblatt. „Wir wollen hier in Deutschland den Weltmarktführer für Batterieanalytik-Software etablieren.“

Für die Expansion steht nun frisches Kapital zur Verfügung. Der Investor Coatue steckt im Rahmen einer zusätzlichen Serie-B-Finanzierung nun 30 Millionen Dollar in das Münchener Unternehmen. Vor einem Jahr hatte Twaice bereits 26 Millionen Dollar eingesammelt. Die Runde damals wurde von Energize Ventures angeführt.

Damit hat Twaice bislang 75 Millionen Dollar eingeworben. Kein Konkurrenz sei so gut finanziert, sagte Baumann. In dem Batterieanalytik-Segment sind neben weiteren Start-ups aber auch große Konzerne wie Bosch aktiv. Den Erlös aus der neuesten Finanzierungsrunde will Twaice in die Weiterentwicklung der Technologie und in den Ausbau der Präsenz in Europa und Nordamerika stecken.

Bessere Berechnung von Restwerten bei Elektroautos

Twaice hat eine Analytik-Software entwickelt, die unter anderem mithilfe eines sogenannten digitalen Zwillings die Auswirkungen von Betriebsbedingungen, Fahrweise und Ladeverhalten simuliert, und die verbleibende Qualität der Batterie bewertet.

Ziel sei es, mit der Analytik-Plattform den gesamten Lebenszyklus abzudecken, sagte Mitgründer Stephan Rohr. „Von der Entwicklung über den Einsatz der Batterie bis hin zum Recycling, das immer wichtiger wird.“

Die Technologie funktioniert auch bei großen Batterien, die zum Beispiel für die Zwischenspeicherung von Strom aus erneuerbaren Energien genutzt werden. Der Rückversicherer Munich Re nutzt die Twaice-Analytik, um erstmals Leistungsgarantieversicherungen für Lithium-Ionen-Batterien anzubieten. Die Police deckt die Reparatur und Wartung der Batteriespeicher ab und kann auch auf entgangene Umsätze bei einem Ausfall erweitert werden.

Der Batteriesoftware-Markt könnte nach Schätzung der Experten von Energize bis 2030 auf zwölf bis 20 Milliarden Dollar anwachsen. Twaice will sich davon einen gehörigen Anteil sichern. Zu den Kunden gehören inzwischen auch Betreiber von Lastwagen- und Busflotten. Die Plattform kann auch für die Restwertzertifizierung von Elektroautos genutzt werden.

Vor einigen Monaten wurde das Unternehmen von einer internationalen Vereinigung zur Förderung sauberer Technologien als bestes europäisches Cleantech-Start-up ausgezeichnet. Zudem gewann Twaice beim deutschen Digitalpreis The Spark.

In den letzten zwölf Monaten konnte Twaice den Umsatz laut eigenen Angaben mehr als verdreifachen. Laut Branchenschätzungen steuert das Unternehmen gerade auf zweistellige Millionenumsätze zu.

Der Zustand einer Batterie ist nicht nur für Autohersteller, sondern auch die Versicherer von entscheidender Bedeutung. (Foto: Twaice) Milliardenmarkt Batterie

Mit Coatue konnte Twaice nun einen großen internationalen Investor gewinnen. Die Firma ist auf Tech-Investments spezialisiert und kommt auf ein verwaltetes Vermögen von 60 Milliarden Dollar. „Wir freuen uns, mit Twaice zusammenzuarbeiten, da das Unternehmen die Herausforderungen entlang der Wertschöpfungskette löst, die Rentabilität von Batterien verbessert und gleichzeitig das Risiko für Hersteller und Nutzer reduziert“, sagte Jaimin Rangwalla von Coatue.

Schon Energize Ventures hatte als Gesellschafter bei der Expansion in den USA geholfen. Nun könne man auch das Netzwerk von Coatue nutzen, sagte Baumann. „Gerade in den USA entwickelt sich der Energiemarkt derzeit stark.“ Der Ukrainekrieg habe das Interesse an erneuerbaren Energien noch einmal deutlich verstärkt. Das werde auch die Nachfrage nach Batteriespeichern erhöhen – und damit auch nach Analytik-Software.

Twaice hatte seit der Gründung 2018 jedes Jahr frisches Kapital eingeworben, sieht sich nun aber erst einmal solide finanziert. Da Twaice unabhängig bleiben wolle, sei längerfristig ein Börsengang eine realistische Option, sagte Baumann.

