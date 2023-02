Elektromobilität Sono Motors scheitert mit seinem Solarauto – Kunden erhalten Geld in Raten zurück

Düsseldorf Harte Zeiten in München: Sono Motors stellt sein Vorzeigeprojekt Sion ein. Das Unternehmen konzentriere sich künftig ausschließlich auf das Solargeschäft mit Geschäftskunden, heißt es in einer Mitteilung. Mit 300 Mitarbeitern werden rund drei Viertel der Belegschaft entlassen. Der für das operative Geschäft zuständige Manager Thomas Hausch tritt von seinem Job zurück.

Vorstandschef und Mitgründer Laurin Hahn spricht vom Ende eines „Herzensprojekts“ und begründet die Entscheidung mit der „anhaltenden Instabilität der Finanzmärkte“. Die Aktie der Firma fiel zur Börseneröffnung um rund 25 Prozent.

Noch Ende Januar hatte Sono sich zuversichtlich gezeigt, Investoren für das Sion-Programm zu finden. Eine Kampagne per Mundpropaganda und Probefahrten in verschiedenen Städten in Deutschland, der Schweiz und Österreich sollte das Solarauto retten. Wer ein Solarauto bestellte, erhielt einen Rabatt von zehn Prozent auf den Kaufpreis von rund 30.000 Euro. „Ich bin zuversichtlich, dass wir das Ziel der Kampagne erreichen“, sagte Hahn dem Handelsblatt vor wenigen Wochen.

Um den Sion in Vorserie bauen zu können, musste Sono Motors 104 Millionen Euro einsammeln. Es gingen jedoch lediglich Zusagen für rund die Hälfte der Summe ein. Damit haben wohl knapp 9000 Kunden seit Beginn der Kampagne im Dezember 2022 mitgemacht.

Die Reaktionen auf Twitter schwankten zwischen Enttäuschung, Mitgefühl und Sorge um das eingezahlte Geld. „Ihr habt euch leider zu lange Zeit gelassen und Geld verschossen – wie sieht es mit den Anzahlungen aus?“, fragt zum Beispiel eine Nutzerin.

Das Geld soll in Raten zurückgezahlt werden

Die während der Kampagne gemachten Anzahlungsversprechen wird Sono nicht einziehen, heißt es in der Pressemitteilung. Kunden, die allerdings in den Jahren zuvor eine Anzahlung geleistet haben, müssen auf ihr Geld warten. Die Anzahlung werde in mehreren Raten „zuzüglich eines Bonus über die nächsten zwei Jahre“ zurückgezahlt, heißt es in der Mitteilung. Die ersten 30 Prozent der Summe würden im Mai 2023 überwiesen, 40 Prozent „bis spätestens“ Juni 2024 und der Rest bis Januar 2025.

Betroffen sind laut jüngstem Quartalsbericht von Sono ungefähr 21.000 Kunden, die jeweils im Schnitt 2000 Euro überwiesen haben. Das sind insgesamt mehr als 42 Millionen Euro. Laut dem Finanzreport verfügte Sono Ende September 2022 über Barmittel in Höhe von 33,4 Millionen Euro.

Eigentlich sollten die Autos ab 2024 produziert werden und zu einem Stückpreis von rund 30.000 Euro auf den Markt kommen. Das kompakte E-Auto sollte mit Solarzellen auf der Karosserie durchschnittlich 112 Kilometer pro Woche fahren können und mit zusätzlichem Strom aus der Steckdose und einem Akku gut 300 Kilometer Reichweite haben.

Sono will sich nun auf das Geschäft mit Solarzellen für Busse, Kühlanhänger oder Autos anderer Hersteller konzentrieren. Gespräche mit potenziellen Investoren konzentrierten sich fortan ausschließlich darauf.

Die Münchener arbeiten bei ihren Solardächern für Busse unter anderem mit Mitsubishi Europe oder den beiden Volkswagen-Töchtern Scania und MAN zusammen.

Mit Agenturmaterial.

