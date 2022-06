Elektromobilität „Superschlechtes Gefühl“ – Tesla-Chef Musk will offenbar mehr als 10.000 Stellen streichen

Der Chef des Elektroautobauers fürchtet einen Konjunktureinbruch und kündigt drastische Einschnitte an. In Deutschland wird bislang weiter eingestellt – aber wie lange noch?

Düsseldorf Tesla-Chef Elon Musk will offenbar Neueinstellungen stoppen und jeden zehnten Job streichen. Das kündigte er in einer internen E-Mail an, aus der die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag zitiert. Der Elektroautohersteller beschäftigt derzeit mehr als 100.000 Mitarbeiter, davon auch einige Tausend in Deutschland.

Die mögliche Entlassungswelle begründet der 50-Jährige mit einem „superschlechten Gefühl“ für die weitere Wirtschaftsentwicklung. Die Aktie von Tesla verlor nach der Ankündigung vorbörslich fast vier Prozent.

Die Mail trug die Betreffzeile „Weltweiter Einstellungsstopp“. Damit wäre auch das Werk in Grünheide betroffen. Dort arbeiten bereits rund 4000 Menschen, wie das brandenburgische Wirtschaftsministerium vor wenigen Wochen mitteilte.

Allerdings will Tesla die Produktion in Grünheide stark ausbauen, bislang wird beispielsweise nur im Ein-Schicht-Betrieb gearbeitet. In diesen Wochen soll eine zweite Schicht eingeführt werden. Bis zum Jahresende wollte Tesla in Grünheide nach bisherigen Planungen 12.000 Mitarbeiter beschäftigen.

