Elektromobilität Tata will neue Batteriefabrik in Großbritannien bauen

Autoproduktion bei Jaguar Land Rover

London Der indische Industriekonzern Tata hat sich für Großbritannien als Standort für seine neue Batteriefabrik in Europa entschieden. Das bestätigte das Unternehmen am Mittwoch. Demnach soll das Werk in Somerset im Südwesten Englands entstehen. Das Investitionsvolumen wird auf vier Milliarden Pfund (4,6 Milliarden Euro) beziffert.

Im Rennen um die neue Fabrik war auch Spanien. Die britische Regierung soll dem Vernehmen nach Subventionen von bis zu 500 Millionen Pfund (etwa 585 Millionen Euro) geboten haben, um den Zuschlag zu erhalten.

„Unsere Multi-Milliarden-Pfund-Investition wird modernste Technologie in das Land bringen und dazu beitragen, den Übergang des Automobilsektors zur Elektromobilität voranzutreiben“, sagte Natarajan Chandrasekaran, Vorsitzender von Tata Sons. Das Werk soll sowohl Tata Motors als auch die Konzerntochter Jaguar Land Rover Group (JLR) mit Batterien beliefern.