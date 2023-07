Elektromobilität Tata will neue Batteriefabrik offenbar in Großbritannien bauen

Der indische Mutterkonzern Tata will offenbar in Großbritannien eine neue Batteriefabrik bauen.

London Der indische Industriekonzern Tata hat sich offenbar für Großbritannien als Standort für seine neue Batteriefabrik in Europa entschieden. Das berichten übereinstimmend britische Medien und beziehen sich dabei auf Unternehmenskreise. Demnach soll das Werk in Sommerset im Südwesten Englands entstehen.

Im Rennen um die neue Fabrik war auch Spanien. Die britische Regierung soll dem Vernehmen nach Subventionen von bis zu 500 Millionen Pfund (etwa 585 Millionen Euro) geboten haben, um den Zuschlag zu erhalten. Die Regierung lehnte eine Stellungnahme zunächst ab.

Die neue Fabrik gilt als Schlüsselinvestition für die britische Automobilindustrie im Allgemeinen und den Traditionshersteller Jaguar Land Rover Group (JLR) im Besonderen. Die Regierung in London versucht mit der geplanten Ansiedlung im weltweiten Standortwettbewerb um grüne Technologien mitzuhalten, der sich vor allem durch die massiven Subventionen der USA in diesem Bereich deutlich verschärft hat. Das britische Batterie-Start-up Britishvolt, das ursprünglich im Nordosten Englands eine Gigafactory bauen wollte, war Anfang des Jahres in Konkurs gegangen.

Für die Tata-Tochter JLR wäre die Entscheidung eine wichtige Unterstützung beim Umstieg auf Elektrofahrzeuge. JLR will in den kommenden fünf Jahren 15 Milliarden Pfund in die Elektrifizierung seiner Modellpalette investieren. Zudem wäre die Batteriefabrik ein Vertrauensbeweis für die britische Autoindustrie, die insgesamt rund 800.000 Arbeitsplätze sichert. Der Zuschlag von Tata wäre die wichtigste Investition in die Autoindustrie des Vereinten Königreichs seit den 1980er Jahren.

Das genaue Investitionsvolumen steht noch nicht fest, dürfte sich aber deutlich im Milliardenbereich bewegen. Das Werk soll eine Kapazität von 40 Gigawattstunden haben soll. Experten gehen davon aus, dass durch die Investition unmittelbar bis zu 9000 Arbeitsplätze geschaffen werden könnten.

