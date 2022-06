Elektromobilität Tesla-Chef Musk will offenbar jeden zehnten Job streichen

Der Chef des Elektroautobauers fordert laut einer internen Mail einen massiven Stellenabbau. Musk begründet das mit einem „sehr schlechten Gefühl“, was die Wirtschaftsentwicklung angehe.

San Francisco Tesla-Chef Elon Musk will etwa jeden zehnten Job streichen. In einer internen Mail an Führungskräfte vom Donnerstag, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, schreibt Musk, er habe ein „sehr schlechtes Gefühl“, was die Wirtschaftsentwicklung angehe. Der US-Elektroautobauer müsse deswegen seine Belegschaft um rund zehn Prozent reduzieren.

Überschrieben war die Mail mit „Einstellungsstopp“. Tesla war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Erst am Mittwoch hatte Musk damit Schlagzeilen gemacht, dass er seiner Belegschaft Homeoffice untersagt hatte. „Wenn jemand nicht erscheint, müssen wir davon ausgehen, dass diese Person das Unternehmen verlassen hat“, hieß es in dem Schreiben ohne freundliche Anrede mit der Betreffzeile „um superklar zu sein“.

