Elektromobilität Tesla-Gigafactory in Grünheide: Die wichtigsten Fakten zur Eröffnung am Dienstag

Elon Musk ist schon vor Ort in Brandenburg, Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck folgen am Dienstag. Was macht das Tesla-Werk so besonders?

In Grünheide werden ab Dienstag die ersten Fahrzeuge produziert. (Foto: Reuters) Tesla-Gigafactory

Düsseldorf Am Dienstag wird in Brandenburg Wirtschaftsgeschichte geschrieben. Am Standort Grünheide wird nicht weit außerhalb Berlins das erste Werk des Elektromobilitätspioniers Tesla in Europa eröffnet. Mit der „Gigafactory“ entsteht im Osten der Bundesrepublik nach zwei Jahren Bauzeit und zahllosen Genehmigungsverfahren ein neuer Automobilstandort.

Grund genug, dass nicht nur Tesla-Chef Elon Musk in die brandenburgische Provinz reist. Am Montagnachmittag landete der reichste Mensch der Welt in seinem Privatjet in Berlin-Schönefeld, direkt aus Texas kommend. Der Unternehmer trifft morgen in Grünheide auf Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sowie dessen Wirtschaftsminister Jörg Steinbach.

Doch warum die geballte Prominenz? Was genau ist hier östlich von Berlin entstanden? Welche Fahrzeuge werden von Tesla dort gebaut, wie viele Menschen finden Arbeit? Und was bedeutet der Ukrainekrieg für das Werk und seine Produktion? Die Antworten zu den wichtigsten Fragen zur Eröffnung von Teslas Gigafactory.