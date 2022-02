Elektromobilität Tesla plant angeblich neues Werk in Schanghai

Der Elektroautobauer könnte mit einem neuen Werk seine Produktionskapazität verdoppeln. Schon im März soll der Bau laut einem Bericht starten.

Im laufenden Jahr sollen in dem Werk rund eine Million Autos gebaut werden. (Foto: Reuters) Tesla-Produktion in Schanghai

Schanghai Tesla plant Insidern zufolge ein neues Werk in Schanghai und will damit die Produktionskapazität in China verdoppeln. Die Arbeit an der Anlage solle im kommenden Monat aufgenommen werden, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen Reuters. Die dort produzierten Fahrzeuge seien sowohl für die Volksrepublik als auch für den Export bestimmt.

Sobald das Werk in Betrieb gehe, könne der US-Elektroautobauer in China jährlich bis zu zwei Millionen Pkws herstellen, sagten die zwei Insider. Tesla lehnte eine Stellungnahme ab. Die Stadtverwaltung von Schanghai antwortete zunächst nicht auf eine Anfrage.

Mit einer Produktionskapazität von zwei Millionen Fahrzeugen in China könnte Tesla zu etablierten Autobauern aufschließen: Toyota stellte 2021 1,6 Autos in China her, GM 1,4 Millionen, Volkswagen will bis 2023 auf eine Million Autos kommen. Unklar ist, bis wann das Tesla-Werk fertig sein soll und wie viel das US-Unternehmen investiert.

Tesla hat sein Werk in Schanghai 2018 nach weniger als einem Jahr Bauzeit in Betrieb genommen. Im laufenden Jahr sollen dort rund eine Million Autos gebaut werden, sagten die Insider, rund doppelt so viele wie in der ersten Ausbaustufe. Reuters hatte zuvor berichtet, dass Tesla seine Kapazität in der bestehenden Anlage erhöhen könnte.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Schanghai ist inzwischen ein wichtiger Exporthafen für Märkte wie Deutschland und Japan. 2021 stammten rund die Hälfte der weltweit ausgelieferten Fahrzeuge aus der Volksrepublik.

Mehr: Tauschen statt aufladen: China setzt bei Elektroautos auf Batteriewechsel-Stationen