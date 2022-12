Elektromobilität Tesla plant neue Fabrik offenbar in Mexiko

Düsseldorf Kanada, Südkorea oder Indonesien: Viele Länder hatten sich Hoffnungen gemacht, dass Tesla bei ihnen seine geplante neue Fabrik baut. Nun macht allerdings wohl Mexiko das Rennen, wie zwei Personen aus der Branche dem Handelsblatt sagten. Tesla reagierte bisher nicht auf eine Anfrage des Handelsblatts.

Den Insidern zufolge wird die fünfte Fabrik des US-Elektroautoherstellers in der Nähe von Monterrey errichtet. Die Millionenstadt im Nordosten Mexikos liegt in der Nähe der Grenze zu Texas und ist bereits Standort von mehr als 4200 ausländischen Unternehmen, darunter viele aus der Autobranche wie Mercedes-Benz, General Motors oder Hyundai.

Bereits vor einem Jahr kündigte Tesla-Chef Elon Musk das Vorhaben an. „2022 ist das Jahr, in dem wir nach einem Standort für eine Fabrik suchen“, sagte Musk, mit „einer möglichen Ankündigung zum Jahresende“. Das Ziel bekräftigte Musk noch im vergangenen August auf der Hauptversammlung.

„Giga Mexico“, wie das Werk bereits in Berichten genannt wird, wäre die fünfte Autofabrik des Unternehmens nach Fremont in Kalifornien, Shanghai, Grünheide bei Berlin und Austin in Texas. Insgesamt plant Musk nach eigener Aussage zehn bis zwölf Werke, um 2030 jährlich 20 Millionen Fahrzeuge produzieren zu können.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Details, welcher Fahrzeugtyp in Mexiko hergestellt werden soll oder wie viel Tesla ausgeben will, sind bisher nicht bekannt. Nach einem Bericht der mexikanischen Zeitung „Reforma“ will Tesla zunächst 800 Millionen bis eine Milliarde Dollar investieren. Das würde den Anfangsinvestitionen an Standorten wie Grünheide gleichen. Laut dem Bericht will Tesla insgesamt zehn Milliarden Dollar ausgeben, während die Gigafactory in Grünheide geschätzt nur etwas mehr als die Hälfte kostete.

Elektroautos: Mexiko wird bei US-Förderung berücksichtigt

Ein wichtiger Faktor für Tesla: Vor wenigen Wochen setzten Kanada und Mexiko bei der US-Regierung durch, dass auch sie unter die Elektroauto-Förderung im „Inflation Reduction Act“ von Präsident Joe Biden fallen. Damit könnten US-Hersteller Bauteile oder ganze Fahrzeuge aus den Nachbarländern importieren und Steuervergünstigungen in wahrscheinlich voller Höhe geltend machen.

Ein Indiz für das Interesse von Tesla gab es bereits Ende Oktober. Damals besuchte Elon Musk Monterrey. Fotos zeigten den 51-Jährigen mit einem Vertreter des mexikanischen Wirtschaftsministeriums und der Frau des Gouverneurs des Bundesstaates Nuevo León.

Einige Tesla-Lieferanten sitzen bereits vor Ort

In der Stadt sind bereits Tesla-Zulieferer wie Enflex und Quanta Computer aus Taiwan, Faurecia aus Frankreich oder ZF aus Deutschland angesiedelt. Der Austausch ist so rege, dass der Bundesstaat Nuevo León vor wenigen Monaten einen eigenen Fahrzeugstreifen für Tesla am Grenzübergang nach Texas einführte, um den Warenverkehr zu beschleunigen.

Monterrey ist einer der beliebtesten Standorte für ausländische Firmen in Mexiko. Nach Aussage der Wirtschaftsförderung des Bundesstaates wurden allein von Oktober 2021 bis August dieses Jahres 90 Investitionen im Wert von 4,2 Milliarden Dollar getätigt, davon 39 aus den USA und drei aus Deutschland. Keine andere Branche war mit 18 Projekten aktiver als die Autoindustrie.

Ausländische Unternehmen wie Tesla locken nicht nur die niedrigen Gehälter, sondern auch das hohe Angebot an Fachkräften. In Nuevo León gibt es gut 150 Universitäten, von denen allein mehr als 8000 Ingenieure und knapp 22.000 Techniker jährlich abgehen.

Probleme bei der Personalbeschaffung in Deutschland und den USA

Die Personalbeschaffung ist in den USA ein Problem für viele Hersteller. Tesla kämpft damit laut der Gewerkschaft IG Metall auch in Grünheide. Dort will der Hersteller 12.000 Mitarbeiter einstellen, derzeit sind es 7500. Laut der IG Metall bekommt Tesla aufgrund der Bezahlung nicht genügend Leute an Bord.

Derzeit produziert Grünheide 3000 Fahrzeuge pro Woche. Das ist besser als die Tesla-Fabrik in Austin und eine Steigerung im Vergleich zum September, als 2000 Fahrzeuge wöchentlich hergestellt wurden. Allerdings hinkt das Unternehmen hinterher, denn Musk hatte 2021 angekündigt, 5000 bis 10.000 Fahrzeuge pro Woche in Grünheide produzieren zu wollen.

Um dem Ziel näher zu kommen, soll in diesem Monat eine dritte Schicht eingeführt werden. Vor wenigen Wochen heuerte Tesla offenbar eine Zeitarbeitsagentur an. „Für den deutschen Standort eines US-Elektroautobauers besetzt der Personaldienstleister noch im Dezember dieses Jahres 600 offene Stellen“, hieß es in einer Pressemitteilung des Dienstleisters Manpower.

Mehr: Kurs mehr als halbiert – Diese drei Probleme erklären den Sinkflug der Tesla-Aktie