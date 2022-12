Elektromobilität Tesla senkt in China erneut die Preise für einige Modelle

Die nachlassende Nachfrage in China macht dem US-Autobauer zu schaffen. Bis Ende 2022 bietet Tesla nun weitere Nachlässe auf bestimmte Modelle.

Schanghai Tesla bietet chinesischen Käufern ab Mittwoch weitere zeitlich begrenzte Rabatte auf einige E-Automodelle an. Bis Ende 2022 gebe es 6.000 Yuan (rund 850 Euro) Nachlass auf bestimmte Modelle, wenn sie noch im Dezember ausgeliefert würden, sagte ein Unternehmensvertreter am Mittwoch. Zuerst hatte das chinesische Finanznachrichtenportal „Wallstreetcn“ über den Rabatt berichtet.

Dieser Schritt ist die jüngste Preisanpassung des US-Autobauers in China. Tesla hat bereits die dortigen Preise für das Model 3 und das Model Y um bis zu neun Prozent gesenkt, da sich im Werk in Shanghai die produzierten Autos wegen der nachlassenden Nachfrage in China türmen.

Dank der Rabatte lieferte die Fabrik im November 100.291 Elektroautos aus. Das war ein Plus von 40 Prozent gegenüber Oktober und der höchste monatliche Absatz seit der Eröffnung Ende 2020.

