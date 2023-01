Elektromobilität Tesla will Investitionen erhöhen und Produktion hochfahren

Der US-Autohersteller will bis 2025 eine Milliarde Dollar mehr investieren als geplant. Damit rückt auch die Massenfertigung des lange erwarteten Semi-Trucks näher.

Austin Tesla will in den kommenden Jahren seine Investitionen ausweiten. Für die Jahre 2024 und 2025 würden die Ausgaben für Investitionen zwischen sieben bis neun Milliarden Dollar liegen, teilte der weltgrößte Elektroautohersteller am Dienstag mit. Damit liegt der Mittelwert um eine Milliarde Dollar höher als die für dieses Jahr angegebene Spanne von sechs bis acht Milliarden Dollar.

Einen Teil der Ausgaben wolle Tesla in die milliardenschwere Erweiterung des Gigafactory-Komplexes in Nevada fließen lassen. Dort baut das Unternehmen eine Fabrik für die Massenproduktion des seit langem erwarteten Semi-Trucks und eine zweite Anlage zur Herstellung von Batterien für zwei Millionen Nutzfahrzeuge pro Jahr. Unterdessen fährt Tesla seine beiden neuen Fabriken in Austin, Texas, und Grünheide bei Berlin hoch.

